Канны-2026: Кристен Стюарт, Алисия Викандер и Вуди Харрельсон

18 мая
2026 год

18 мая 2026
Каннский кинофестиваль — это не только премьеры, но и всевозможные вечеринки и премии, приуроченные к главному международному событию в мире кино. Давний партнёр фестиваля, ювелирный дом Chopard за годы сотрудничества успел даже учредить собственную премию Chopard Trophy, на которой награждают молодых перспективных артистов. В этом году премию посетили Деми Мур (актриса явно наслаждается своим звёздным часом в качестве члена жюри основного конкурса и выгуливает эффектные наряды), Райли Кио, Изабель Юппер и Энди МакДауэлл.

фото: Деми Мур/ Источник: Page Six

фото: Райли Кио/ Источник: Page Six

фото: Энди МакДауэлл/ Источник: Page Six

фото: Изабель Юппер/ Источник: Page Six

Ближневосточный фестиваль Red Sea Film Festival тоже отметился в Каннах гала-ужином на тему "Женщины в кино", который посетили Диана Крюгер, Лукас Браво и Алисия Викандер.

фото: Алисия Викандер/ Источник: Tom&Lorenzo

фото: Диана Крюгер/ Источник: Tom&Lorenzo

фото: Лукас Браво/ Источник: Tom&Lorenzo

15 мая на премьере фильма Мари Кройцер «Нежный монстр» побывали Кара Делевинь, Леа Сейду и Катрин Денёв.

фото: Кара Делевинь/ Источник: Page Six

фото: Катрин Денёв/ Источник: Page Six

фото: Леа Сейду/ Источник: Page Six

16 мая состоялась премьера фильма Джеймса Грэя «Бумажный тигр», на которой появились Деми Мур и её гигантский розовый бант, Кейт Бланшетт, Адам Драйвер и Хлоя Чжао.

фото: Деми Мур/ Источник: Page Six

фото: Кейт Бланшетт/ Источник: Page Six

фото: Адам Драйвер/ Источник: Page Six

фото: Хлоя Чжао/ Источник: Page Six

На премьеру фильма «Полный Фил» Кантена Дюпьё прибыли Вуди Харрельсон, Кристен Стюарт и Эмма Маккей.

фото: Кристен Стюарт/ Источник: Page Six

фото: Эмма Маккей/ Источник: Page Six

фото: Вуди Харрельсон/ Источник: Page Six

17 мая на премьере фильма «Гаранс» Жанны Эрри появились Белла Хадид, Кейт Бланшетт и Джулианна Мур.

фото: Белла Хадид/ Источник: W Magazine

фото: Адель Экзаркопулос/ Источник: W Magazine

фото: Кейт Бланшетт/ Источник: W Magazine

фото: Джулианна Мур/ Источник: W Magazine
№ 2
Тульский парень   18.05.2026 - 12:36
Энди Макдауэл с молотком)) Сумочка - молоток)) читать далее>>
№ 1
TanaS   18.05.2026 - 12:35
Ой, ну Мур просто кайфует, лучшая читать далее>>
блеск и нищета красных дорожекКаннский кинофестивальпремьерастиль
персоны
Кейт БланшеттЛюка БравоАлисия ВикандерДжеймс ГрэйКара ДелевиньКатрин ДенёвАдам ДрайверКвентен ДюпьёРайли КиоМари КройцерДиана КрюгерШарлотта ЛебонЭнди МакдауэллЭмма МаккейРами МалекДеми МурДжулианна МурЛеа СейдуДилан СпраусКристен СтюартБелла ХадидВуди ХаррельсонХлоя ЧжаоОдесса ЭзайонАдель ЭкзаркопулосЖанна ЭрриИзабель Юппер
фильмы
Бумажный тигрГарансНежный монстрПолный Фил

Игнатий Акрачков
Максим Белбородов
Мария Бортник
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Марина Поддубная
Аллен Лич
Дайан МакБейн
Мириам Марголис
Роберт Морс
Натаниэль Паркер
Дирк Пэссер
Иссака Савадого
Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
