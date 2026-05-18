Канны-2026: Кристен Стюарт, Алисия Викандер и Вуди Харрельсон

Каннский кинофестиваль — это не только премьеры, но и всевозможные вечеринки и премии, приуроченные к главному международному событию в мире кино. Давний партнёр фестиваля, ювелирный дом Chopard за годы сотрудничества успел даже учредить собственную премию Chopard Trophy, на которой награждают молодых перспективных артистов. В этом году премию посетили Деми Мур (актриса явно наслаждается своим звёздным часом в качестве члена жюри основного конкурса и выгуливает эффектные наряды), Райли Кио, Изабель Юппер и Энди МакДауэлл.
