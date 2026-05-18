Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Запомните нас красивыми и чистыми»: Ася Борисова опубликовала совместную фотосессию с Маратом Башаровым

18 мая
2026 год

Лайфстайл >>
18 мая 2026
Актёры Ася Борисова и Марат Башаров стали участниками второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь», премьера которого состоялась на телеканале "Пятница" в минувшую пятницу. По случаю премьеры шоу Ася поделилась совместной фотосессией с Маратом в белых футболках.

«Запомните нас красивыми и чистыми»: Ася Борисова опубликовала совместную фотосессию с Маратом Башаровым
фото: соцсети Аси Борисовой

«Запомните нас красивыми и чистыми»: Ася Борисова опубликовала совместную фотосессию с Маратом Башаровым
фото: соцсети Аси Борисовой

«Запомните нас красивыми и чистыми… Скоро мы проявимся во всей красе. Без макияжа, укладок и красивых поз», — написала Ася, намекнув на те экстремальные испытания, которые проходят участники шоу, попутно проверяя глубину своих знаний друг о друге. Уже в первой серии участники покопались в грязи и искупались в воде со льдом, выполняя задания.

«Запомните нас красивыми и чистыми»: Ася Борисова опубликовала совместную фотосессию с Маратом Башаровым
фото: Ася на шоу "Ставка на любовь"

Кое-какие подробности отношений Аси и Марата раскрылись в первой же серии сезона: артисты встречаются 4 года и нет, они ещё не женаты (но судя по кольцу на безымянном пальце — как минимум, помолвлены). Другие участницы шоу поинтересовались у Аси, знала ли она что-то о Марате до их встречи. На что Ася ответила, что не читала никаких скандальных новостей и предпочла довериться мнению друзей Марата и своим собственным ощущениям.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   18.05.2026 - 14:57
Запомните нас красивыми и чистыми .... Ага, значит скоро увидим не красивыми, Ася как бы намекает, скоро будет фильм ужасов. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Я ведь не знаю, что было на самом деле»: Ася Борисова о репутации Марата Башарова, избившего двух жён
Поиск по меткам
Пятницареалитисоцсетитв
персоны
Марат БашаровАся БорисоваАнна Хилькевич

фотографии >>
«Запомните нас красивыми и чистыми»: Ася Борисова опубликовала совместную фотосессию с Маратом Башаровым фотографии
«Запомните нас красивыми и чистыми»: Ася Борисова опубликовала совместную фотосессию с Маратом Башаровым фотографии
«Запомните нас красивыми и чистыми»: Ася Борисова опубликовала совместную фотосессию с Маратом Башаровым фотографии
«Запомните нас красивыми и чистыми»: Ася Борисова опубликовала совместную фотосессию с Маратом Башаровым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Игнатий Акрачков
Максим Белбородов
Мария Бортник
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Марина Поддубная
Аллен Лич
Дайан МакБейн
Мириам Марголис
Роберт Морс
Натаниэль Паркер
Дирк Пэссер
Иссака Савадого
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?