«Запомните нас красивыми и чистыми»: Ася Борисова опубликовала совместную фотосессию с Маратом Башаровым

Актёры Ася Борисова и Марат Башаров стали участниками второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь», премьера которого состоялась на телеканале "Пятница" в минувшую пятницу. По случаю премьеры шоу Ася поделилась совместной фотосессией с Маратом в белых футболках.
фото: соцсети Аси Борисовой
«Запомните нас красивыми и чистыми… Скоро мы проявимся во всей красе. Без макияжа, укладок и красивых поз», — написала Ася, намекнув на те экстремальные испытания, которые проходят участники шоу, попутно проверяя глубину своих знаний друг о друге. Уже в первой серии участники покопались в грязи и искупались в воде со льдом, выполняя задания.
фото: Ася на шоу "Ставка на любовь"
Кое-какие подробности отношений Аси и Марата раскрылись в первой же серии сезона: артисты встречаются 4 года и нет, они ещё не женаты (но судя по кольцу на безымянном пальце — как минимум, помолвлены). Другие участницы шоу поинтересовались у Аси, знала ли она что-то о Марате до их встречи. На что Ася ответила, что не читала никаких скандальных новостей и предпочла довериться мнению друзей Марата и своим собственным ощущениям.
