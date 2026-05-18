Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Бороться с вашим бредом бессмысленно»: Юлия Пересильд пригрозила прессе бойкотом

18 мая
2026 год

Лайфстайл >>
18 мая 2026
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в своих соцсетях категоричное обращение к СМИ с обвинением в искажении её слов: «Дорогие уважаемые журналисты (особенно некоторые из вас)! Вы честно достали перевирать слова вам сказанные. Понимаю, что из всего хочется сделать "желтуху" и "перчик"… Но не настолько же!»

«Бороться с вашим бредом бессмысленно»: Юлия Пересильд пригрозила прессе бойкотом
фото: Юлия Пересильд с дочерью Анной/ Источник: соцсети Юлии Пересильд


Речь идёт о комментарии, который актриса дала изданию «7 дней» по поводу решения её старшей дочери Ани Пересильд окончить школу экстерном и поступать в ГИТИС на курс к Олегу Меньшикову. По словам Ани, она чувствует себя уже достаточно взрослой для такого шага, да и отношения с одноклассниками у неё складываются непросто. Юлия тогда объяснила, что отговаривать дочь не стала, но предупредила её обо всех трудностях: «Это её решение было, но, естественно, я ей сказала, что её ждёт, например, по семь репетиторов в день. Я же не учусь за неё в школе. Я школу уже окончила, и хорошо окончила. Это уже не мои проблемы».

«Бороться с вашим бредом бессмысленно»: Юлия Пересильд пригрозила прессе бойкотом
фото: Юлия Пересильд с дочерью Анной/ Источник: соцсети Юлии Пересильд

«Кто там бросил школу? Кто ушёл из 9-го класса? Что вы несёте? Бороться с вашим бредом бессмысленно, взывать к совести тем более… Поэтому больше с вопросами о семье, моей личной жизни, детях просьба не обращаться. Ни в коротких интервью, ни в длинных никаких комментариев я тоже не дам ни по одному из этих вопросов, ибо никакие серьёзные темы вас давно не интересуют. Вам из всего хочется сделать "скандальчик"… Делайте без меня, мне это неинтересно», — написала в своём запретграме актриса.

«Бороться с вашим бредом бессмысленно»: Юлия Пересильд пригрозила прессе бойкотом
фото: Юлия Пересильд с дочерью Анной/ Источник: соцсети Юлии Пересильд

Предвидя возражения, Юлия подвела черту под своим обращением: «И не обижайтесь на то, что артисты не хотят с вами ничего обсуждать. Вы сами добиваетесь этого регулярно и методично. За последнюю каплю благодарите ваших коллег из «7 дней». Всем радости и любви!» В комментариях актрису поддержали Катерина Шпица, Ольга Картункова и премьер Большого театра Артём Овчаренко.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   18.05.2026 - 20:13
Тут как говорится, у мамы "накипело", вывалила всё что думает и не только. Наверное поступила бы также. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Детей категорически нельзя унижать»: Юлия Пересильд о том, как общаться с молодёжью
«Я уже предполагаю, кто будет мастером»: Юлия Пересильд о профессиональном будущем дочери
Анна Пересильд возглавила рейтинг лучших актрис
«Девочки очень любят завидовать»: Анна Пересильд рассказала об отношениях с одноклассниками
Поиск по меткам
конфликтсоцсети
персоны
Ольга КартунковаОлег МеньшиковАртём ОвчаренкоАнна ПересильдЮлия ПересильдКатерина Шпица

фотографии >>
«Бороться с вашим бредом бессмысленно»: Юлия Пересильд пригрозила прессе бойкотом фотографии
«Бороться с вашим бредом бессмысленно»: Юлия Пересильд пригрозила прессе бойкотом фотографии
«Бороться с вашим бредом бессмысленно»: Юлия Пересильд пригрозила прессе бойкотом фотографии
«Бороться с вашим бредом бессмысленно»: Юлия Пересильд пригрозила прессе бойкотом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Игнатий Акрачков
Максим Белбородов
Мария Бортник
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Марина Поддубная
Аллен Лич
Дайан МакБейн
Мириам Марголис
Роберт Морс
Натаниэль Паркер
Дирк Пэссер
Иссака Савадого
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?