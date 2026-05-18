«Бороться с вашим бредом бессмысленно»: Юлия Пересильд пригрозила прессе бойкотом

Актриса Юлия Пересильд опубликовала в своих соцсетях категоричное обращение к СМИ с обвинением в искажении её слов: «Дорогие уважаемые журналисты (особенно некоторые из вас)! Вы честно достали перевирать слова вам сказанные. Понимаю, что из всего хочется сделать "желтуху" и "перчик"… Но не настолько же!»
фото: Юлия Пересильд с дочерью Анной/ Источник: соцсети Юлии Пересильд
Речь идёт о комментарии, который актриса дала изданию «7 дней» по поводу решения её старшей дочери Ани Пересильд окончить школу экстерном и поступать в ГИТИС на курс к Олегу Меньшикову. По словам Ани, она чувствует себя уже достаточно взрослой для такого шага, да и отношения с одноклассниками у неё складываются непросто. Юлия тогда объяснила, что отговаривать дочь не стала, но предупредила её обо всех трудностях: «Это её решение было, но, естественно, я ей сказала, что её ждёт, например, по семь репетиторов в день. Я же не учусь за неё в школе. Я школу уже окончила, и хорошо окончила. Это уже не мои проблемы».
«Кто там бросил школу? Кто ушёл из 9-го класса? Что вы несёте? Бороться с вашим бредом бессмысленно, взывать к совести тем более… Поэтому больше с вопросами о семье, моей личной жизни, детях просьба не обращаться. Ни в коротких интервью, ни в длинных никаких комментариев я тоже не дам ни по одному из этих вопросов, ибо никакие серьёзные темы вас давно не интересуют. Вам из всего хочется сделать "скандальчик"… Делайте без меня, мне это неинтересно», — написала в своём запретграме актриса.
Предвидя возражения, Юлия подвела черту под своим обращением: «И не обижайтесь на то, что артисты не хотят с вами ничего обсуждать. Вы сами добиваетесь этого регулярно и методично. За последнюю каплю благодарите ваших коллег из «7 дней». Всем радости и любви!» В комментариях актрису поддержали Катерина Шпица, Ольга Картункова и премьер Большого театра Артём Овчаренко.
