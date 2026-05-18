«Надоело читать слезливые интервью вдовы, не верю»: Алексей Герман-младший о судебной тяжбе наследников Александра Градского

18 мая 2026
Где-то в параллельной реальности режиссёр Алексей Герман-младший ещё и острый на язык блогер — он активно ведёт запрещённые соцсети, своевременно и часто высказываясь на злобу дня. На днях режиссёр наткнулся на очередную статью о судебной тяжбе за наследство Александра Градского, развернувшейся между взрослыми детьми покойного и его молодой вдовой Мариной Коташенко. И понял, что ему есть что сказать по этому поводу.

фото: соцсети Алексея Германа-младшего

В статье издания «Экспресс Газета» со слов Коташенко говорится, что старшие дети Градского Даниил и Мария не дают покоя его вдове, которая воспитывает двух маленьких детей. И хотят обделить младших братьев, претендуя на всё, что им причитается.

фото: Александр Градский и Марина Коташенко/ Источник: mk.ru

Герман, лично знавший Градского и его старших детей, почувствовал нотку фальши в словах Коташенко. «Очень много лет назад я достаточно часто общался с Градским, бывал в его огромном доме, мы с ним выпивали, спорили, он рассказывал о своей разной и сложной жизни, вспоминал концерты, поездки, коллег, бандитов, начальство. Я бы хотел сейчас пересказать его истории о советских звездах, но не буду, не стоит. Но это было страшно смешно, конечно, он матерился, когда шутил, но он и ругался как-то невероятно симпатично. Это было хорошее время, мне нравился Градский, мне жаль, что он ушёл.

фото: Мария и Александр Градские/ Источник: РБК

А с его дочерью Машей у нас был роман, даже наши родители познакомились, но потом как-то всё распалось, мы расстались. Я знаю и его сына Даню, я помню детей Градского добрыми и отзывчивыми ребятами, наверное, даже слишком добрыми. Поэтому, когда в ходе сложных, мучительных, болезненных перипетий с наследством их выставляют каким-то злом, то, на мой взгляд, это вранье или некоторое преувеличение. Видел я и вдову. Не могу сказать, что она мне нравилась, была отстраненной, холодной, закрытой, то ли испуганной, то ли надменной. Была ли там любовь? Не знаю. Не уверен. Их отношения с Градским оставляли какое-то тяжелое впечатление.

фото: Даниил и Мария Градский/ Источник: Первый канал

Но не настаиваю на своей правоте. Просто мне показалось так. Короче, кто ещё не понял, то этот текст я написал, так как мне надоело читать, какие плохие Даня и Маша Градские. И надоело читать слезливые интервью вдовы. Я им не очень верю, если честно. Я полагаю, что ребята правильно судятся, правильно защищают наследие семьи и правильно задают вопросы. Молодцы.

И да. Это печальная и не очень красивая история, но мир, вообще, печальный и не очень красивый. Увы. Люди врут, предают, спорят, судятся, рвут отношения, убивают и за гораздо меньшие деньги. Мы все люди. Это банальность. Но это так. На объективность не претендую», — резюмировал режиссёр.
