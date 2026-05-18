53-летний Джош Дюамель в третий раз стал отцом

У звезды фантастической франшизы «Трансформеры»Джоша Дюамеля родился третий ребёнок. Это стало понятно из видео в соцсетях от 16 мая, где актёр запечатлел себя с сыном и новорождённой малышкой. Под видео он оставил короткую подпись: «Жизнь отца».
Джош Дюамель с дочерью
Имя дочери раскрыла жена актёра, модель Одра Мари. Под серией семейных фотоснимков в своём запретграме Одра написала: «Рокка де Леон Дюамель. Наша малышка теперь здесь». Пара уже воспитывает двухлетнего сына Шепарда Лоуренса.
Джош Дюамель с женой и детьми
Одра Мари — вторая жена Джоша Дюамеля. До неё он был женат на американской певице Ферги. У бывших супругов есть сын Аксель Джек Дюамель.
