53-летний Джош Дюамель в третий раз стал отцом

18 мая
2026 год

18 мая 2026
У звезды фантастической франшизы «Трансформеры» Джоша Дюамеля родился третий ребёнок. Это стало понятно из видео в соцсетях от 16 мая, где актёр запечатлел себя с сыном и новорождённой малышкой. Под видео он оставил короткую подпись: «Жизнь отца».

фото: Джош Дюамель с дочерью/ Источник: соцсети Одре Мари


Имя дочери раскрыла жена актёра, модель Одра Мари. Под серией семейных фотоснимков в своём запретграме Одра написала: «Рокка де Леон Дюамель. Наша малышка теперь здесь». Пара уже воспитывает двухлетнего сына Шепарда Лоуренса.

фото: Джош Дюамель с женой и детьми/ Источник: соцсети Одре Мари

Одра Мари — вторая жена Джоша Дюамеля. До неё он был женат на американской певице Ферги. У бывших супругов есть сын Аксель Джек Дюамель.
