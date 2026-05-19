Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мне кажется, я ничего не успеваю»: Елизавета Арзамасова рассказала о материнстве и детях

19 мая
2026 год

Лайфстайл >>
19 мая 2026
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова дважды мама. В браке с фигуристом Ильёй Авербухом, разницу в возрасте с которым до сих пор любит обсуждать публика, у неё родился сын Лев и дочь Лия. Несмотря на то, что дети ещё маленькие (в августе Льву исполнится 5 лет, а Лии 2 года), Лиза продолжает работать. 13 мая в онлайн-кинотеатрах состоялась премьера семейного сериала «Оливка, Игорёк и Рекс» с участием актрисы.

«Мне кажется, я ничего не успеваю»: Елизавета Арзамасова рассказала о материнстве и детях
фото: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух/ Источник: соцсети Елизаветы Арзамасовой

В интервью журналу «Теленеделя» Елизавета призналась, что балансировать между работой и материнством ей непросто: «Мне кажется, что я ничего не успеваю. И да — корю себя постоянно. Но мои коллеги, у которых тоже есть дети, говорят, что это чувство теперь будет со мной всегда. Сколько бы времени я ни провела с детьми, всегда будет казаться, что мало. Думаю, что со временем мне удастся прочувствовать гармонию и баланс между занятостью на работе и временем с детками».

«Мне кажется, я ничего не успеваю»: Елизавета Арзамасова рассказала о материнстве и детях
фото: Елизавета Арзамасова с детьми/ Источник: соцсети Елизаветы Арзамасовой

Лев, по словам мамы, проявляет интерес к спокойным занятиям: «Лёвушка у нас философ, лирик, романтик. Ему нравится играть на пианино, играть в шахматы, читать. Точнее, пока слушать, как ему читают книжки. Мы предлагаем ему разные занятия, он пока выбрал вот такие. Ну немного спорта для здоровья».

Полуторагодовалая Лия тоже вовсю познаёт мир: «И у Лиечки всё идет своим чередом. Она ещё совсем малышка. Но уже любит танцевать вместе с братом под любимые детские песенки и пробует уже немного подпевать».

«Мне кажется, я ничего не успеваю»: Елизавета Арзамасова рассказала о материнстве и детях
фото: Дети Елизаветы Арзамасовой/ Источник: соцсети Елизаветы Арзамасовой

С появлением детей забот у Лизы и Ильи добавилось, но удаётся сохранить гармонию в отношениях. Родительские хлопоты супруги стараются делить поровну: «Что касается забот о детях: мы с мужем оба одинаково вовлечённые в детей родители. Сказки на ночь у нас и от папы, и от мамы».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   19.05.2026 - 12:43
Наверное помогают родители, няньки. Врятли родители по очереди сидят дома, пока кто-то в разъездах. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Первые сорок лет жизни мальчика — самые трудные»: Лиза Арзамасова о разнице в возрасте с Ильёй Авербухом
«Вот такой у нас семейный подряд»: Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха снялся в рекламе
Лиза Арзамасова родила второго ребёнка
Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, как изменилась их жизнь с рождением сына
«Мне не хочется ориентироваться на чужой опыт»: Лиза Арзамасова о материнстве
26-летняя Елизавета Арзамасова впервые стала мамой
Официально: Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха
Поиск по меткам
дети
персоны
Илья АвербухЕлизавета Арзамасова
фильмы
Оливка, Игорёк и РексПапины дочки

фотографии >>
«Мне кажется, я ничего не успеваю»: Елизавета Арзамасова рассказала о материнстве и детях фотографии
«Мне кажется, я ничего не успеваю»: Елизавета Арзамасова рассказала о материнстве и детях фотографии
«Мне кажется, я ничего не успеваю»: Елизавета Арзамасова рассказала о материнстве и детях фотографии
«Мне кажется, я ничего не успеваю»: Елизавета Арзамасова рассказала о материнстве и детях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Устинов
17 мая ушёл из жизни художник-постановщик Юрий Устинов.

День рождения >>

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Михаил Горевой
Валерия Кудрявцева
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Владимир Юматов
Матеуш Даменцки
Даниэль Желен
Даниэль МакДональд
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Полли Уокер
Ива Янжурова
все родившиеся 19 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?