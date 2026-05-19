Анна Казючиц опровергла слухи о передозировке лекарствами и рассказала о ДТП, в которое попал её сын

На прошлой неделе сми распространили новость о том, что ведущую шоу «ДНК» на НТВ Анну Казючиц откачали после передозировки медикаментами. В это время живая и здоровая Казючиц готовилась к очередному выпуску и понятия не имела, что у неё передозировка. «Большего бреда я в своей жизни ещё не слышала», — призналась Анна в интервью для передачи «Ты не поверишь!»«Я жива и здорова, и как бы вы не хотели оклеветать меня в очередной раз, у вас ни черта не получится», — обратилась Анна к своим "доброжелателям".
При этом за неделю до появления слухов о передозировке Казючиц действительно понадобилась медицинская помощь. У актрисы прихватило сердце на нервной почве после того, как её 11-летний сын Даня попал в ДТП. «Мне звонит чужая женщина и говорит, что дети лежат на переходе. Естественно, я туда. Когда тебе звонит человек и говорит такое, вот что можно подумать, пока бежишь этот один переулок до места происшествия?»
Мальчика сбил внедорожник 3 мая на пешеходном переходе на пересечении Среднего Тишинского переулка и Большой Грузинской улицы. Даня ехал с другом на электросамокате и не спешился. «Перекрёсток абсолютно нерегулируемый. С учётом того, что дети каждый божий день переходят его по дороге в школу, почему не поставить тут светофор? Очень странно. Мальчик у меня спортивный, он профессионально занимается самокатными трюками и, наверное, только благодаря этому с ним всё было хорошо. Он умеет вовремя соскочить, ещё удержал друга своего», — рассказала Казючиц.
Сын Казючиц отделался испугом, а вот у его друга зафиксирована травма шеи. При этом водитель внедорожника даже не вышел из машины, чтобы удостовериться, что с детьми всё в порядке. По версии сотрудников ДПС виновниками происшествия были дети — они ехали вдвоём на одном самокате и не спешились с него. Анна с таким вердиктом не согласна: «Когда я училась в автошколе, нас учили, что в происшествиях на пешеходном переходе виноват водитель». Но с юридической точки зрения дети на самокате не являются пешеходами. «Почему водитель, который сбил двоих детей, смотрит в глаза двум матерям и даже не скажет "Простите, извините, я не увидел"? Его к ответственности не призывают, с него ничего не спрашивают. Он просто стоит камнем. Я понимаю, что дети должны были спешиться, но извинений не последовало», — возмущается Анна. Тем не менее, электросамокат у сына Анна отобрала и провела с ним воспитательную беседу о правилах дорожного движения.
Однако шлейф от происшествия растянулся на несколько недель: «У меня не стальное сердце. Стало немножечко подколбашивать, подколачивать. Почувствовала, что голова-то кружится. И поняла, что мне нужна помощь». Актриса вызвала бригаду скорой помощи: «Они сняли кардиограмму, померили сахар, сказали, что у меня всё в норме, мне не требуется госпитализация, и уехали». Но самочувствие Анны не улучшалось и она обратилась в частную клинику, где ей поставили капельницу. После чего Анна прочитала в новостях о том, что она, оказывается, обращалась к токсикологу, психологу и перенесла промывание желудка. По мнению актрисы, информация появилась с лёгкой руки медработников, нарушивших медицинскую тайну. История Казючиц далеко не первая из подобных: медперсонал регулярно нарушает закон, сливая таблоидам не всегда достоверную информацию о пациентах за вознаграждение. Сейчас актриса пытается добиться удаления ложной информации из сми и заявляет, что не поленится пойти в суд, если её требования не будут удовлетворены.
