«В Москву приехала на мента поступать»: Анна Уколова рассказала, что хотела быть следователем

19 мая
2026 год

19 мая 2026
В этом году на платформе PREMIER ожидается выход комедийного сериала «Дальнобойщица», главную роль в котором сыграла Анна Уколова. В интервью Гарику Харламову, Азамату Мусагалиеву и Денису Дорохову для проекта «Кстати» Анна рассказала, что вообще-то не планировала становиться актрисой. Будущая звезда сериала «Ивановы-Ивановы» проучилась всего год в Самарском государственном институте искусств и культуры и собралась в Москву, чтобы поступать в Школу милиции.

фото: Анна Уколова/ Источник: kinopoisk.ru

«В Москву приехала на мента поступать. Мне весь мой посёлок сказал: "Поезжай!" Лагашкин первый уехал (Макисм Лагашкин — однокурсник Анны по самарскому институту — прим. редактора). Он мне говорит: "Поехали в Москву!" Я говорю: "Да ты что, для меня Самара — это как Москва!" Первый раз в жизни набирали 10 актёров для театра ТЮЗ. И меня взяли, я аж обалдела. И когда я поступила, приходят педагоги в Самаре и говорят: "Тебе здесь делать нечего, тебе надо ехать в Москву. Ты кем будешь здесь работать? Тамадой?"» — рассказала актриса.

Сначала Анна, следуя советам самарских педагогов, поступила в ГИТИС: «Меня сразу взяли. А кино-то не снималось, 1996 год. А Москва мне так понравилась! А я понравилась Москве, потому что на лавочках не спала, взаймы не брала. Всё было прекрасно. В театр я тоже не хотела, в пыльные кулисы за еду. Но я понимала, что это будет весело — учиться. И я думаю: "Четыре года поучусь, а потом нормальную профессию себе выберу"».

Однако с карьерой в МВД после окончания ГИТИСа у актрисы не сложилось: «Когда закончила, думаю: "Куда пойти учиться? А что я могу? Стрелять я могу, красный диплом у меня. Школа милиции!" Ну я хотела быть следователем. Приезжаю в августе, останавливаюсь у однокурсницы. Она говорит: "Тебя с "Мосфильма" разыскивают". Кто? Я даже не знаю, где он находится!» Оказалось, что спектакль ГИТИСа с участием Анны засняли на видео, которое увидел режиссёр Александр Велединский. Он попросил пригласить актрису на пробы. С этого сотрудничества и начался успех Анны в кино.
№ 1
server69   19.05.2026 - 17:39
Интересная актриса. И милиционером вполне могла бы стать. читать далее>>
Скорбим

Юрий Устинов
17 мая ушёл из жизни художник-постановщик Юрий Устинов.

