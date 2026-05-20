Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мне нужно было сбежать»: Мэтью Макконахи признался, что жил под чужим именем

20 мая
2026 год

Лайфстайл >>
20 мая 2026
56-летний Мэтью Макконахи в подкасте «No Magic Pill» рассказал предпринимателю Блейку Майкоски, что после успеха фильма «Время убивать» в 1996 году он бросил всё и уехал в Южную Америку.

«Мне нужно было сбежать»: Мэтью Макконахи признался, что жил под чужим именем
фото: Мэтью Макконахи/ Источник: соцсети Мэтью Макконахи


На этот поступок актёра вынудила обрушившаяся на него популярность и эмоции, с которыми он боялся не справиться. «Я был на дне. Мне нужно было сбежать, иначе бы я спятил. Слишком много внимания и людей, которые от тебя чего-то хотят», — объяснил свой порыв Макконахи.

«Мне нужно было сбежать»: Мэтью Макконахи признался, что жил под чужим именем
фото: Мэтью Макконахи/ Источник: соцсети Мэтью Макконахи


Мэтью 22 дня прожил в Перу под именем Матео. Условия жизни были спартанские: минимум комфорта и полное отсутствие электричества. Там Макконахи познакомился с разными людьми, которые понятия не имели, что он известный голливудский актёр. Когда пришло время прощаться, новые друзья Мэтью были искренне расстроены его отъездом: «Объятия, а также печаль от прощания относились к человеку, которого они встретили, к Матео, который не имел никакого отношения к знаменитости».

Почти месяц перезагрузки и жизни в другой обстановке помогли актёру, по его словам, "встать на ноги" и понять, какие части его личности "настоящие", а какие — "полная чушь".

«Мне нужно было сбежать»: Мэтью Макконахи признался, что жил под чужим именем
фото: Мэтью Макконахи/ Источник: соцсети Мэтью Макконахи

Позже Макконахи случалось покидать Голливуд и на более длительное время. Так, в одном из интервью он признавался, что не снимался два года и даже думал попробовать себя в другой профессии: стать преподавателем, гидом в национальном парке или выучиться на дирижёра. Политическую карьеру актёр не рассматривал, хотя активно высказывается по поводу политики, которой придерживаются США. А вот попытку заняться коучингом Мэтью Макконахи уже осуществил.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   20.05.2026 - 20:50
А что больше чем на месяц не хватило Мэтью? Жить в спартанских условиях - это не хухры-мухры, не так легко как кажется. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Мы нация зевак»: Мэттью Макконахи намекнул на перезапуск своей политической карьеры
Продать воздух: Мэтью Макконахи анонсировал курс личностного роста
Мэтью МакКонахи выступил в Белом доме с требованием ужесточить закон об оружии
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
Мэттью МакКонахи
фильмы
Время убивать

фотографии >>
«Мне нужно было сбежать»: Мэтью Макконахи признался, что жил под чужим именем фотографии
«Мне нужно было сбежать»: Мэтью Макконахи признался, что жил под чужим именем фотографии
«Мне нужно было сбежать»: Мэтью Макконахи признался, что жил под чужим именем фотографии
«Мне нужно было сбежать»: Мэтью Макконахи признался, что жил под чужим именем фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Устинов
17 мая ушёл из жизни художник-постановщик Юрий Устинов.

День рождения >>

Игорь Васильев
Олег Васильков
Юрий Горин
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Евгений Кузнецов
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Йон Гонсалес
Тимоти Олифант
Кауан Реймонд
Малка Рибовска
Луселия Сантус
Джеймс Стюарт
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?