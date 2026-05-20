«Мне нужно было сбежать»: Мэтью Макконахи признался, что жил под чужим именем

На этот поступок актёра вынудила обрушившаяся на него популярность и эмоции, с которыми он боялся не справиться. «Я был на дне. Мне нужно было сбежать, иначе бы я спятил. Слишком много внимания и людей, которые от тебя чего-то хотят», — объяснил свой порыв Макконахи.
Мэтью 22 дня прожил в Перу под именем Матео. Условия жизни были спартанские: минимум комфорта и полное отсутствие электричества. Там Макконахи познакомился с разными людьми, которые понятия не имели, что он известный голливудский актёр. Когда пришло время прощаться, новые друзья Мэтью были искренне расстроены его отъездом: «Объятия, а также печаль от прощания относились к человеку, которого они встретили, к Матео, который не имел никакого отношения к знаменитости».
Почти месяц перезагрузки и жизни в другой обстановке помогли актёру, по его словам, "встать на ноги" и понять, какие части его личности "настоящие", а какие — "полная чушь".
Позже Макконахи случалось покидать Голливуд и на более длительное время. Так, в одном из интервью он признавался, что не снимался два года и даже думал попробовать себя в другой профессии: стать преподавателем, гидом в национальном парке или выучиться на дирижёра. Политическую карьеру актёр не рассматривал, хотя активно высказывается по поводу политики, которой придерживаются США. А вот попытку заняться коучингом Мэтью Макконахи уже осуществил.
обсуждение >>