Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я был мёртв 20 минут»: Николас Виндинг Рефн рассказал о пережитой клинической смерти

20 мая
2026 год

Лайфстайл >>
20 мая 2026
На 79-м Каннском кинофестивале состоялась премьера ужастика Николаса Виндинга Рефна «Её личный ад» — первой работы режиссёра, снятой после 10-летнего перерыва. На пресс-конференции Рефн рассказал, что на создание фильма его вдохновил, прежде всего, опыт пережитой клинической смерти. «Три года назад я умер и был мёртв 20 минут. Когда тебе говорят, что ты, возможно, умрёшь через 2 недели, много мыслей проносятся в голове. Тебе страшно, ты злишься, грустишь, срываешься на всех».

«Я был мёртв 20 минут»: Николас Виндинг Рефн рассказал о пережитой клинической смерти
фото: Чарльз Мелтон, Николас Виндинг Рефн и Софи Тэтчер на пресс-конференции в Каннах/ Источник: Deadline

Многолетний перерыв в работе — следствие глубокого личного и творческого кризиса режиссёра, который был уверен, что его карьера закончилась. «Прежде чем я умер, я подошёл к концу своей карьеры, потому что во мне ничего не осталось. Мне нечего было делать. И потом, внезапно обнаружилось, что у меня так называемый протекающий сердечный клапан. И я умирал, потому что мои лёгкие наполнялись кровью. Это было обнаружено случайно и врачи сказали мне, что я возможно, не выживу. Через две недели у меня была операция на сердце. Слава Богу, хирургом был Том Круз и он смог проникнуть в моё тело с помощью своих способностей и исправить моё сердце голыми руками, а потом он вернул меня к жизни с помощью электричества, как Франкенштейна», — пошутил Рефн.

«Я был мёртв 20 минут»: Николас Виндинг Рефн рассказал о пережитой клинической смерти
фото: Николас Виндинг Рефн с актёрами фильма "Её личный ад" на премьере в Каннах/ Источник: Variety

После чего режиссёр расплакался: «Я понял, что мне был дарован подарок. Я мог начать с самого начала. Как много людей получают второй шанс? А мне Господь дал второй шанс. И я мог использовать его во благо».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровьеКаннский кинофестиваль
персоны
Том КрузНиколас Виндинг Рефн
фильмы
Её личный ад

фотографии >>
«Я был мёртв 20 минут»: Николас Виндинг Рефн рассказал о пережитой клинической смерти фотографии
«Я был мёртв 20 минут»: Николас Виндинг Рефн рассказал о пережитой клинической смерти фотографии
«Я был мёртв 20 минут»: Николас Виндинг Рефн рассказал о пережитой клинической смерти фотографии
«Я был мёртв 20 минут»: Николас Виндинг Рефн рассказал о пережитой клинической смерти фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Устинов
17 мая ушёл из жизни художник-постановщик Юрий Устинов.

День рождения >>

Игорь Васильев
Олег Васильков
Юрий Горин
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Евгений Кузнецов
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Йон Гонсалес
Тимоти Олифант
Кауан Реймонд
Малка Рибовска
Луселия Сантус
Джеймс Стюарт
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?