«Я был мёртв 20 минут»: Николас Виндинг Рефн рассказал о пережитой клинической смерти

На 79-м Каннском кинофестивале состоялась премьера ужастика Николаса Виндинга Рефна«Её личный ад» — первой работы режиссёра, снятой после 10-летнего перерыва. На пресс-конференции Рефн рассказал, что на создание фильма его вдохновил, прежде всего, опыт пережитой клинической смерти. «Три года назад я умер и был мёртв 20 минут. Когда тебе говорят, что ты, возможно, умрёшь через 2 недели, много мыслей проносятся в голове. Тебе страшно, ты злишься, грустишь, срываешься на всех».
фото: Чарльз Мелтон, Николас Виндинг Рефн и Софи Тэтчер на пресс-конференции в Каннах/ Источник: Deadline
Многолетний перерыв в работе — следствие глубокого личного и творческого кризиса режиссёра, который был уверен, что его карьера закончилась. «Прежде чем я умер, я подошёл к концу своей карьеры, потому что во мне ничего не осталось. Мне нечего было делать. И потом, внезапно обнаружилось, что у меня так называемый протекающий сердечный клапан. И я умирал, потому что мои лёгкие наполнялись кровью. Это было обнаружено случайно и врачи сказали мне, что я возможно, не выживу. Через две недели у меня была операция на сердце. Слава Богу, хирургом был Том Круз и он смог проникнуть в моё тело с помощью своих способностей и исправить моё сердце голыми руками, а потом он вернул меня к жизни с помощью электричества, как Франкенштейна», — пошутил Рефн.
фото: Николас Виндинг Рефн с актёрами фильма "Её личный ад" на премьере в Каннах/ Источник: Variety
После чего режиссёр расплакался: «Я понял, что мне был дарован подарок. Я мог начать с самого начала. Как много людей получают второй шанс? А мне Господь дал второй шанс. И я мог использовать его во благо».
