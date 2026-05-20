«Я считаю, что это кринж»: Марина Федункив о партнёрских родах

Марина Федункив, ставшая впервые мамой в 53 года, неодобрительно высказалась о партнёрских родах. Отвечая на вопрос зрительницы в шоу «Вопрос ребром» и вспоминая собственные роды, артистка сказала: «Я считаю, что это кринж. Хотя там народу было "левого"! Я же древнеродящая, и там со всех служб были».
Свою позицию Марина обосновала так: «Мужчине нельзя показывать то, чего он не должен видеть. Если бы это нужно было, природа бы создала так». Актриса рассказала, как проходили её роды: «У меня кесарево было. Там лежишь, шторочка вот эта вот. Ребёночка даже чуть-чуть помыли. И тогда папу позвали, чтобы он пришёл и посмотрел».
Марина Федункив с мужем
«Есть такой тип женщин, которые думают, что ну вот посмотрит, как я страдаю, потом будет меня любить, будет на руках носить. Да если он найдёт другую, всё равно ему, с кем он был на каких родах. И вообще, некоторые и про детей забывают, поверьте. Мужчина всегда любит в большей степени ребёнка той женщины, которую он любит», — категорично заявила Марина.
В 2021 году актриса вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. В 2024 году у супругов родился сын Теодор. Марина не скрывает, что стать мамой ей было непросто: она решилась на процедуру ЭКО, несмотря на имеющиеся доброкачественные образования. В одном из интервью артистка призналась, что ради сына планирует выглядеть молодо и готова на пластические операции.
