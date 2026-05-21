«Ему было неприятно»: Анна Глаубэ о реакции мужа на её откровенную сцену с Милошем Биковичем

21 мая
21 мая 2026
На счету актрисы Анны Глаубэ уже есть откровенные эпизоды в кино: например, эротическая сцена с Евгением Стычкиным в драме «Алиби». Судя по всему, мужу актрисы, актёру Павлу Лёвкину, не нравится амплуа, в котором иногда выступает его жена.

В интервью изданию «Леди Mail» Анна рассказала о реакции супруга на один откровенный киноэпизод с её участием: «Я знаю, что ему было неприятно, когда у меня была совместная откровенная сцена с Милошем Биковичем в "Дайте шоу". А я, сама того не понимая, ещё и масла в огонь подлила: пришла домой и давай восторженно рассказывать, какой Милош профессионал, как с ним легко и приятно работать. Смотрю, а лицо-то у моего мужа от этой информации не шибко счастливое…»

«Я так удивилась, ведь у меня даже в мыслях не было, что Паша подумает, что Бикович мне понравился. С тех пор я больше так не делаю. Если играю с кем-то любовь или страсть, дома это не обсуждаю, чтобы никого не нервировать», — рассказала актриса в интервью.
