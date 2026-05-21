Канны-2026: Варвара Шмыкова, Мария Шалаева и Алиса Хазанова

21 мая 2026
Для русскоязычной публики, причалившей на Каннский кинофестиваль, главным событием смотра в этом году стало возвращение Андрея Звягинцева с новым фильмом «Минотавр» после 9-летнего перерыва. Ради такого случая на красной ковровой дорожке собралась диаспора (шутки про Кинотавр воспоследовали): премьеру посетили Ксения Собчак, Мария Шалаева, Резо Гигинеишвили, Александр Кузнецов, Стася Толстая, Алиса Хазанова, Владимир Мишуков и другие.

фото: Андрей Звягинцев/ Источник: соцсети Каннского кинофестиваля

фото: Андрей Звягинцев, Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева и Варвара Шмыкова/ Источник: соцсети Каннского кинофестиваля

фото: Резо Гигинеишвили, Мария Шалаева и Геннадий Авраменко/ Источник: соцсети Марии Шалаевой

фото: Стася Толстая/ Источник: соцсети

фото: Алиса Хазанова, Владимир Мишуков и Геннадий Авраменко/ Источник: соцсети

фото: Александр Кузнецов со спутницей/ Источник: соцсети

фото: Ксения Собчак/ Источник: соцсети

19 мая на премьере фильма Педро Альмодовара «Горькое Рождество» побывали Жюльетт Бинош, Росси Де Пальма и другие.

фото: Жюльет Бинош/ Источник: W Magazine

фото: Росси Де Пальма/ Источник: W Magazine

фото: Педро Альмодовар/ Источник: W Magazine

20 мая на премьеру фильма «Де Голль: Железный век» пришли Ирина Шейк, Белла Хадид, Лора Дерн, Майка Монро, Кевин Спейси и другие.

фото: Хайди Клум/ Источник: W Magazine

фото: Белла Хадид/ Источник: W Magazine

фото: Лора Дерн с детьми и отцом Брюсом Дерном/ Источник: W Magazine

фото: Майка Монро/ Источник: W Magazine

Вечером этого же дня на премьере фильма Айры Сакса «Мужчина, которого я люблю» побывали Деми Мур, Том Стёрридж, Рами Малек и Хлоя Чжао.

фото: Деми Мур/ Источник: PageSix

фото: Хлоя Чжао/ Источник: PageSix

фото: Рами Малек/ Источник: PageSix

фото: Том Стёрридж /Источник: PageSix
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекКаннский кинофестивальпремьерастиль
персоны
Педро АльмодоварЖюльет БиношРезо ГигинеишвилиРосси Де ПальмаЛора ДернАндрей ЗвягинцевАлександр Кузнецов (III)Рами МалекВладимир МишуковМайка МонроДеми МурАйра СаксКсения СобчакКевин СпейсиТом СтёрриджСтася ТолстаяБелла ХадидАлиса ХазановаХлоя ЧжаоМария ШалаеваИрина Шейк
фильмы
Горькое РождествоДаймондДе Голль: Железный векМинотаврМужчина, которого я люблю

