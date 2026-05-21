«Мы только сейчас начали жить»: Варвара Шмыкова рассказала, как осваивается в эмиграции

21 мая
2026 год

21 мая 2026
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова уехала из России в 2023 году. Сейчас они с мужем Даниилом Радловым и двумя сыновьями живут в Берлине. Варвара продолжает играть в театре и сниматься в кино. Одна из последних её работ — фильм «Минотавр» режиссёра Андрея Звягинцева. Премьера драмы состоялась недавно на Каннском кинофестивале.

фото: Варвара Шмыкова/ Источник: соцсети Варвары Шмыковой


В интервью изданию «The Blueprint» Варвара рассказала, как изменилась её жизнь после отъезда из России: «Каждый новый год после переезда отличается от предыдущего. Первый этап, конечно, был самый турбулентный: новая страна, новый язык, куча документов, вся эта бумажная волокита, с которой я прежде никогда не сталкивалась. Этим всегда в моей жизни занимался кто-то другой, а с переездом нам пришлось самим отвечать за все аспекты нашей жизни».

фото: Варвара Шмыкова/ Источник: соцсети Варвары Шмыковой

Трудности удалось преодолеть: «Вход в эту реальность и переход на новые правила жизни был сложным, но со временем пришло понимание, как всё устроено. Сейчас для меня абсолютно естественна бытовая среда, где всё рано закрывается и не работает по воскресеньям. Сейчас я ощущаю, что меня принимает и город, и это пространство».

фото: Варвара Шмыкова/ Источник: соцсети Варвары Шмыковой

По словам актрисы, жизнь в эмиграции у неё стала насыщеннее: «Я даже в какой-то момент ощутила московский ритм мегаполиса и немножко испугалась, потому что забыла, как это. Фильмы, театр, друзья, события, поездки — я сейчас словно в эпицентре событий. Как будто бы мы только сейчас начали жить. Звучит пафосно, но я имею в виду, что за всё отвечаем только мы сами, наша маленькая семья — мой муж и двое моих сыновей».
№ 1
Igor D.88   21.05.2026 - 17:32
Есть шанс попасть в множество разны проектов, даже в Голливуд, посмотреть мир. Одни плюсы. читать далее>>
Канны-2026: Варвара Шмыкова, Мария Шалаева и Алиса Хазанова
«Минотавр» Андрея Звягинцева вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля
СМИ: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов сыграли тайную свадьбу
