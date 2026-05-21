Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это моя ахиллесова пята»: Варвара Шмыкова о совмещении карьеры и материнства

21 мая
2026 год

Лайфстайл >>
21 мая 2026
В 2021 году актриса Варвара Шмыкова развелась с первым мужем, кинооператором Евгением Козловым. У пары есть общий сын, 9-летний Корней. В том же году Варвара вышла замуж за диджея Даниила Радлова. После отъезда из России в 2023 году у супругов родился сын Лука, сейчас ему 3 года.

«Это моя ахиллесова пята»: Варвара Шмыкова о совмещении карьеры и материнства
фото: Варвара Шмыкова с мужем и сыном/ Источник: соцсети Варвары Шмыковой


Варвара с мужем и детьми обосновались в Германии. Актриса играет в театре и снимается в кино. О том, как получается совмещать карьеру с воспитанием детей, Варвара рассказала в интервью изданию «The Blueprint»: «Сочетание материнства с карьерой, конечно, моя ахиллесова пята. Понятно, что и там, и там важно постоянное присутствие. Иногда я не справляюсь с ролью хранительницы домашнего очага. В целом я не та мама, которая ждёт дома, готовит. По поведению я больше похожа на отца, который приезжает и устраивает детям праздник: мы шутим, веселимся, ходим куда-то».

Актрисе удаётся сохранять близкие отношения с детьми, несмотря на занятость: «У Луки сейчас кризис трёх лет. Корнею девять, и это препубертат. Мы с ним всё обсуждаем — и училок, и немецкий язык. В целом разговор у нас вышел на новый уровень доверия».

«Это моя ахиллесова пята»: Варвара Шмыкова о совмещении карьеры и материнства
фото: Варвара Шмыкова с мужем и сыном/ Источник: соцсети Варвары Шмыковой


Муж остаётся с детьми, когда Варвара уезжает работать: «Был очень тяжелый, без преувеличений, момент, когда из-за череды съёмок меня не было в Берлине два с половиной месяца. Каждое утро я звонила Корнею, он просыпался, завтракал, шёл в школу. Параллельно происходил очень важный период адаптации в детском саду у Луки. В этот непростой период с ним рядом был Даня». К слову, Даниил стал агентом жены, поэтому теперь у них не только семейный, но и творческий союз.

«Это моя ахиллесова пята»: Варвара Шмыкова о совмещении карьеры и материнства
фото: Варвара Шмыкова с мужем/ Источник: соцсети Варвары Шмыковой

«Меня ещё с институтских времён волновал момент соединения материнства и актёрской карьеры. Считается, что нужно выбирать: либо ты хорошая мама и жена, либо востребованная актриса. Я же уверена, что возможно это соединить, и настаиваю на этом. Конечно, это очень непросто, но по факту всё получается — растут два счастливых ребенка», — сказала в интервью актриса.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   21.05.2026 - 20:22
А кто это вообще за актриса такая, я её вообще вижу в первый раз. Но судя по биографии, можно и не спешить узнавать о ней, раз решила переехать в Германию. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Варвара Шмыкова стала матерью во второй раз
Это официально: Варвара Шмыкова развелась с мужем
СМИ: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов сыграли тайную свадьбу
Поиск по меткам
детимнениеоткровениесемья
персоны
Варвара Шмыкова

фотографии >>
«Это моя ахиллесова пята»: Варвара Шмыкова о совмещении карьеры и материнства фотографии
«Это моя ахиллесова пята»: Варвара Шмыкова о совмещении карьеры и материнства фотографии
«Это моя ахиллесова пята»: Варвара Шмыкова о совмещении карьеры и материнства фотографии
«Это моя ахиллесова пята»: Варвара Шмыкова о совмещении карьеры и материнства фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Любовь Полищук
Никита Пресняков
Дмитрий Пчела
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Ольга Чудакова
Рэймонд Берр
Лола Лэйн
Карло Любек
Джадж Рейнхолд
Лешек Телешиньский
Мерта Торен
Лиза Эделстайн
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?