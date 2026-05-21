«Это моя ахиллесова пята»: Варвара Шмыкова о совмещении карьеры и материнства

фото: Варвара Шмыкова с мужем и сыном/ Источник: соцсети Варвары Шмыковой
Варвара с мужем и детьми обосновались в Германии. Актриса играет в театре и снимается в кино. О том, как получается совмещать карьеру с воспитанием детей, Варвара рассказала в интервью изданию «The Blueprint»: «Сочетание материнства с карьерой, конечно, моя ахиллесова пята. Понятно, что и там, и там важно постоянное присутствие. Иногда я не справляюсь с ролью хранительницы домашнего очага. В целом я не та мама, которая ждёт дома, готовит. По поведению я больше похожа на отца, который приезжает и устраивает детям праздник: мы шутим, веселимся, ходим куда-то».
Актрисе удаётся сохранять близкие отношения с детьми, несмотря на занятость: «У Луки сейчас кризис трёх лет. Корнею девять, и это препубертат. Мы с ним всё обсуждаем — и училок, и немецкий язык. В целом разговор у нас вышел на новый уровень доверия».
Муж остаётся с детьми, когда Варвара уезжает работать: «Был очень тяжелый, без преувеличений, момент, когда из-за череды съёмок меня не было в Берлине два с половиной месяца. Каждое утро я звонила Корнею, он просыпался, завтракал, шёл в школу. Параллельно происходил очень важный период адаптации в детском саду у Луки. В этот непростой период с ним рядом был Даня». К слову, Даниил стал агентом жены, поэтому теперь у них не только семейный, но и творческий союз.
«Меня ещё с институтских времён волновал момент соединения материнства и актёрской карьеры. Считается, что нужно выбирать: либо ты хорошая мама и жена, либо востребованная актриса. Я же уверена, что возможно это соединить, и настаиваю на этом. Конечно, это очень непросто, но по факту всё получается — растут два счастливых ребенка», — сказала в интервью актриса.
