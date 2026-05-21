«Нужно вскрывать нарывы»: Алёна Долголенко о пользе психотерапии и путешествий

Алёне Долголенко всего 22 года. Она недавно окончила Школу-студию МХАТ, но уже успела сняться в нескольких сериалах и пройти кастинг на роль Натальи Гончаровой в фильме о Пушкине «Пророк». Проект оказался успешным, и, видимо, это эмоционально настолько подействовало на молодую актрису, что она даже обратилась за советом о том, как ей жить, став известной и узнаваемой, к старшему коллеге по фильму Юре Борисову. Посчастливилось Алёне поработать с Юлией Пересильд и Сергеем Безруковым в детективном сериале «Фурия».
фото: Алёна Долголенко и Юра Борисов/ Источник: соцсети Алёны Долголенко
В столь юном возрасте актриса уже заботится о психологической гигиене, разбирая синдром самозванца с психотерапевтом. Об этом своём опыте Алёна рассказала в интервью журналу «Атмосфера», которое цитирует издание «WomanHit»: «Было такое. С психологом разбираю кучу вопросов. Ведь чтобы что-то отдавать, требуется что-то про себя понять, прожить какие-то моменты. Сегодня модно говорить про детские травмы, но на самом деле травма — это то, что ты не прожил: ситуация, обстоятельства, которые ты задвинул далеко и, следовательно, не можешь достать их из себя. И такие вещи нужно прорабатывать, вскрывать нарывы».
Алёна призналась, что в перерывах между своими проектами ей сложно удержаться и не разузнать, каких успехов достигли коллеги, и это часто влияет на самооценку: «Невольно начинаешь сравнивать и теряешь себя при этом. А следует слушать себя, доверять миру, не суетиться, пребывать здесь и сейчас».
Актриса не забывает и об отдыхе, важной составляющей психического здоровья. В свободное время смотрит фильмы-номинанты на премию «Оскар», катается на лошади, осваивает дайвинг и любит путешествовать, познавая мир: «Мама однажды придумала правило: сколько мне лет, столько стран я обязана увидеть. И она откладывала деньги, копила на отпуск, чтобы летом мы слетали туда, куда наметили. И я соблюдаю эту традицию — в двадцати двух странах была».
