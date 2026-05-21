Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Нужно вскрывать нарывы»: Алёна Долголенко о пользе психотерапии и путешествий

21 мая
2026 год

Лайфстайл >>
21 мая 2026
Алёне Долголенко всего 22 года. Она недавно окончила Школу-студию МХАТ, но уже успела сняться в нескольких сериалах и пройти кастинг на роль Натальи Гончаровой в фильме о Пушкине «Пророк». Проект оказался успешным, и, видимо, это эмоционально настолько подействовало на молодую актрису, что она даже обратилась за советом о том, как ей жить, став известной и узнаваемой, к старшему коллеге по фильму Юре Борисову. Посчастливилось Алёне поработать с Юлией Пересильд и Сергеем Безруковым в детективном сериале «Фурия».

«Нужно вскрывать нарывы»: Алёна Долголенко о пользе психотерапии и путешествий
фото: Алёна Долголенко и Юра Борисов/ Источник: соцсети Алёны Долголенко


В столь юном возрасте актриса уже заботится о психологической гигиене, разбирая синдром самозванца с психотерапевтом. Об этом своём опыте Алёна рассказала в интервью журналу «Атмосфера», которое цитирует издание «WomanHit»: «Было такое. С психологом разбираю кучу вопросов. Ведь чтобы что-то отдавать, требуется что-то про себя понять, прожить какие-то моменты. Сегодня модно говорить про детские травмы, но на самом деле травма — это то, что ты не прожил: ситуация, обстоятельства, которые ты задвинул далеко и, следовательно, не можешь достать их из себя. И такие вещи нужно прорабатывать, вскрывать нарывы».

«Нужно вскрывать нарывы»: Алёна Долголенко о пользе психотерапии и путешествий
фото: Алёна Долголенко/ Источник: соцсети Алёны Долголенко

Алёна призналась, что в перерывах между своими проектами ей сложно удержаться и не разузнать, каких успехов достигли коллеги, и это часто влияет на самооценку: «Невольно начинаешь сравнивать и теряешь себя при этом. А следует слушать себя, доверять миру, не суетиться, пребывать здесь и сейчас».

«Нужно вскрывать нарывы»: Алёна Долголенко о пользе психотерапии и путешествий
фото: Алёна Долголенко/ Источник: соцсети Алёны Долголенко

Актриса не забывает и об отдыхе, важной составляющей психического здоровья. В свободное время смотрит фильмы-номинанты на премию «Оскар», катается на лошади, осваивает дайвинг и любит путешествовать, познавая мир: «Мама однажды придумала правило: сколько мне лет, столько стран я обязана увидеть. И она откладывала деньги, копила на отпуск, чтобы летом мы слетали туда, куда наметили. И я соблюдаю эту традицию — в двадцати двух странах была».
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Пророк. История Александра Пушкина». Тизер-трейлер >>
«Пророк. История Александра Пушкина». Трейлер №2
«Пророк. История Александра Пушкина»
«Космическая собака Лида»
«Вызов». Интервью
«Плевако»

обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   21.05.2026 - 21:52
"Фурию" и "пророка" не смотрела, может поэтому и не в курсе, кто такая 22-летняя Алёна Долголенко. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Меня это так отрезвило»: Алена Долголенко о разговоре с Юрой Борисовым после премьеры «Пророка»
Поиск по меткам
мнениепсихология
персоны
Сергей БезруковЮра БорисовАлёна ДолголенкоЮлия Пересильд
фильмы
Пророк. История Александра ПушкинаФурия

фотографии >>
«Нужно вскрывать нарывы»: Алёна Долголенко о пользе психотерапии и путешествий фотографии
«Нужно вскрывать нарывы»: Алёна Долголенко о пользе психотерапии и путешествий фотографии
«Нужно вскрывать нарывы»: Алёна Долголенко о пользе психотерапии и путешествий фотографии
«Нужно вскрывать нарывы»: Алёна Долголенко о пользе психотерапии и путешествий фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Любовь Полищук
Никита Пресняков
Дмитрий Пчела
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Ольга Чудакова
Рэймонд Берр
Лола Лэйн
Карло Любек
Джадж Рейнхолд
Лешек Телешиньский
Мерта Торен
Лиза Эделстайн
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?