«В вузе мне "везло" на одержимых ухажёров»: Алёна Долголенко о личной жизни и любви к одиночеству

22-летняя Алёна Долголенко с одинаковым мастерством воплощает на экране и романтичных, и отважных героинь, в которых легко влюбиться. Как призналась актриса в интервью журналу «Атмосфера», цитируемое изданием «WomanHit», к своей внешности она всегда относилась спокойно: «Понимала, что не урод, но не более. Да и сосредоточена я была как-то на другом, влюбчивостью не отличалась. Возможно, я даже и однолюб по сути. Помню, нравился мне мальчик в детском саду, но позднее с ребятами я только дружила».
В детстве Алёна была "своим парнем" для ребят, но со взрослением дружба проходила, и это будущую актрису разочаровывало: «Мы гуляли, лазали по гаражам. Когда в тинейджерстве ситуация стала меняться, приятель вдруг превращался в настойчивого поклонника, огорчалась, что взаимностью ему не могу ответить, и классная дружба рушится. Позже, в вузе, мне тоже "везло" на навязчивых, одержимых ухажёров, которые донимали».
Актрисе нравятся талантливые мужчины, но она не хотела бы связать свою судьбу с артистом: «Творческие мужчины — это такой роскошный максимум. Хотелось бы всё свести до базового минимума. Всё-таки своим мужем я актёра не вижу — это же не избежать конкуренции. Вы только представьте себе — живёте вместе с человеком, которому фартит в работе, он постоянно снимается, рассказывает тебе, что происходит на площадке, а у тебя тишина. Пускай даже временная, но как переживать эту ситуацию бок о бок месяцами? Через полгода вас "подломит". Как будто бы это одна из определяющих бед таких союзов. Вот с режиссёром, продюсером больше шансов построить отношения. И понимание будет, и сфера деятельности та же. Жаль только, что я никогда так мудро не влюбляюсь».
Весной прошлого года журналисты подозревали, что у Алёны роман с актёром Львом Зулькарнаевым. Однако сейчас сердце актрисы свободно и она наслаждается одиночеством: «Не горю идеей свить гнездо. Я — одиночка. Вот снимаю квартиру недалеко от МХТ, и мне там хорошо одной. Когда училась и жила с сокурсницами — это было буквально невыносимо. Я без проблем нахожу общий язык с людьми, но при этом совсем не компанейская. Мне приятнее быть наедине с собой и необходимо личное пространство».
Актриса рассказала о некоторых своих привычках "одинокого волка", которые не способствуют традиционным представлениям о семейной жизни: «Например, спать люблю в тишине. Я ем из пластика, потому что терпеть не могу мыть посуду. Естественно, не готовлю. Умею, но не трачу на это время — пользуюсь доставкой. Заказываю в здоровом питании рацион на месяц, и они мне его привозят каждые два дня. Так что пока ограждаю себя от быта, притом, что дома у меня уютно, и это важно. Как-то я привыкла к комфорту — часто езжу на такси. Редко спускаюсь в метро. А подземные переходы ненавижу».
В ближайших планах у Алёны работа и приобретение собственной квартиры: «В перспективе неплохо было бы иметь жильё в пределах Садового кольца. О даче не мечтаю. У родителей есть загородный дом. К ним приятно приехать, отдохнуть, и этого достаточно. Сама в будущем хочу жить в просторных, желательно двухэтажных апартаментах с высокими потолками и открытой террасой, чтобы дышать воздухом».
