«Я иногда в отчаянии от того, как я выгляжу»: Татьяна Догилева о выходах в свет и уходе за собой

Татьяну Догилеву редко можно встретить на светских мероприятиях, но для премии АПКиТ актриса сделала исключение, появившись на церемонии 19 мая. Впрочем, по признанию самой актрисы в комментарии «Пятому каналу», прийти на премию ей «велела» её агент со словами «Надо идти». Самой Татьяне уже давно не хочется никуда ходить.
фото: Кинопоиск
«Мне лень. Это когда ты молодая, тебе хочется красоваться, у тебя хорошая фигура, тебе хочется надеть хорошие тряпки, драгоценности, хороший макияж… Это часть работы актрисы — нравиться. Сейчас уже мне можно, так сказать, нравиться только тем, кому я нравлюсь», — отметила актриса.
фото: пресс-служба АПКиТ
На вопросы об уходе за внешностью актриса ответила с ироничной прямолинейностью: «Вы знаете, я иногда в отчаянии от того, как я выгляжу. Мне главное причесаться. Больше я ничего не делаю. Пластику я делала в 40 лет. А сейчас-то мне 69. Нет. Я уже всё сделала. Меня всё устраивает. Мне нравятся мои роли. Нравится моя ниша. Я в комфорте. Раз в полгода я могу поехать в санаторий и делать там приятные процедуры».
