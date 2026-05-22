«Она живёт своей жизнью, мы сепарировались»: Татьяна Догилева рассказала об отношениях с дочерью и дружбе с бывшим мужем

«Ни у него не было романов, ни у меня. Внешних толчков не было. Изнутри что-то сломалось. Глубоко внутренние противоречия назревали долго. Инициатива расставания шла от меня. Это я решила сначала разъехаться — пожить, посмотреть, куда это пойдет. И стало ясно, что мне комфортнее вот такие отношения иметь. Попытки сохранить семью делала, но как-то не очень это у меня получалось... Когда брак разваливается, то, в общем, оба виноваты. Я никогда хорошей женой не была. Он хотел, чтобы уют был, жена дома... А я в разъездах — гастроли, съёмки, проекты... Главная моя ошибка — семьёй меньше занималась, чем профессией», — рассказывала Татьяна в интервью «Комсомольской правде» в 2008 году, когда брак с Мишиным был официально расторгнут.
По иронии судьбы, сейчас Татьяна общается с бывшим мужем чаще, чем с кем бы то ни было. «Чаще всего, как это ни смешно, я вижусь с бывшим мужем. У нас прекрасные отношения. Мы пережили тяжёлые периоды. Развод — это всегда тяжело. Но мы поняли, что у нас общая дочь, мы так много прожили вместе и так много пережили, что мы всё равно близкие люди. Я могу обратиться к нему с любой просьбой о помощи, и он всегда мне поможет», — рассказала Татьяна в интервью "Пятому каналу" на премии АПКиТ.
А вот общение с единственной дочерью, актрисой Екатериной Ланн, определяется только желанием и возможностями последней. «Дочка когда выделит время, тогда и видимся. Она не любит, когда я о ней говорю. Она живёт своей жизнью. Я очень горжусь ею, она большая молодец, но мы сепарировались. Я в курсе только того, о чём она сочтёт нужным мне сообщить». Советов у мамы дочь не спрашивает: «Она не любит мои советы. Я поскольку была режиссёром сколько-то раз в своей жизни и преподавала, то во мне есть менторский тон и навязывание своей воли. А моя дочь Катя, ей видимо, слишком много этого досталось, и поэтому она совсем этого не переносит».
