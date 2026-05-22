Настасья Самбурская отсудила 3 миллиона рублей у блогера, утверждавшего, что она эскортница

Кемеровский блогер из распавшегося дуэта «Немагия» Алексей Псковитин в одном из своих юмористических "разоблачающих" видео пытался доказать, что Самбурская эскортница. Актрису этот пасквиль возмутил и она подала судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Актриса требовала признать распространение сведений ложными и порочащими, обязать ответчика прекратить дальнейшее распространение этих сведений, взыскать с него судебную неустойку, компенсировать моральный ущерб и возместить судебные расходы.
фото: соцсети Настасьи Самбурской
«В подтверждение своих доводов истец представила суду заключение лингвистической экспертизы, подтверждающей порочащий характер распространенных сведений. Сумма компенсации морального вреда была заявлена в размере 3 000 000 рублей. Исследовав доказательства по делу и выслушав представителя истца, суд принял решение. Основные требования истца были удовлетворены в полном объеме, в то время как производные требования были удовлетворены частично», — сообщает Объединенный пресс-центр кузбасских судов.
Самого Алексея новость о суде застала врасплох — заседание явно проходило без его участия. В своём телеграм-канале он записал несколько видео, в которых пытался шутить о том, что надо теперь как-то извиняться перед Самбурской, искать адвокатов и подавать апелляцию.
