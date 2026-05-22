Петр Рыков спровоцировал слухи о романе с Мирославой Михайловой

22 мая 2026
44-летний холостяк Пётр Рыков, который тщательно скрывает свою личную жизнь, не словом, но делом раскрыл имя своей нынешней избранницы. На церемонии закрытия Забайкальского международного кинофестиваля в Чите он появился за руку с 23-летней актрисой Мирославой Михайловой, дочерью актёра Александра Михайлова. Пара прошлась по лиловой фестивальной дорожке, радостно улыбаясь в объективы.

фото: Пётр Рыков и Мирослава Михайлова/ Источник: woman.ru

Забайкальский кинофестиваль становится знаковым для Мирославы. Именно здесь два года назад она получила предложение руки и сердца от актёра Анатолия Черникова. Мирослава и Анатолий поженились, прожили вместе несколько месяцев и в мае прошлого года развелись.

фото: Мирослава Михайлова/ Источник: соцсети Мирославы Михайловой

Пётр Рыков никогда женат не был и в разговорах с журналистами по-прежнему уверяет, что штамп в паспорте — это не для него. Одно время Пётр даже стал героем мемов и шуток из-за любимой кошки, очевидицы его холостяцкой жизни. Именно её фотографиями пестрит запретграм актёра. В одном из интервью Пётр сказал, что в отношениях отдаёт предпочтение ровесницам и с удивлением наблюдает за мужчинами, выбирающими себе в спутницы молодых девушек. Разница в возрасте у Мирославы и Петра чуть больше 20 лет.
Александр МихайловМирослава МихайловаПётр РыковАнатолий Черников

