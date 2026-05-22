Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«В этом есть определённая смелость»: Евгений Цыганов выступил в защиту постановки «Гамлет» МХТ им. Чехова

22 мая
2026 год

Лайфстайл >>
22 мая 2026
В середине мая в МХТ им. Чехова прошла премьера спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым, Аней Чиповской и Артёмом Быстровым. Постановка режиссёра Андрея Гончарова сразу вызвала много откликов в сети. Эмоциональнее всех на спектакль отреагировал именитый гость премьеры Олег Меньшиков, почтенный руководитель театра имени Ермоловой. Увиденное так потрясло Олега Евгеньевича, что он даже не удержался от бранных слов. К хору негодующих присоединился актёр и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов. Сам он постановку не видел, но заявил, что в театрах необходима цензура.

«В этом есть определённая смелость»: Евгений Цыганов выступил в защиту постановки «Гамлет» МХТ им. Чехова
фото: Актёры спектакля «Гамлет»/ Источник: mxat.ru

Актёр и режиссёр Евгений Цыганов с коллегами не согласился. Свою позицию он озвучил в интервью Национальной службе новостей: «В театре нет чётких прописанных правил: вот так можно, а так нельзя. И законодательно их принимать, я считаю, опасный путь. Думаю, что у Олега Евгеньевича есть возможность в своём театре делать любые события. И делать их своим, понятным ему способом, законами и языком».

«В этом есть определённая смелость»: Евгений Цыганов выступил в защиту постановки «Гамлет» МХТ им. Чехова
фото: Евгений Цыганов/ Источник: gazeta.ru

«В театре важна такая штука, как внутренний критерий и сговор. И сами артисты лучше кого бы то ни было понимают, что получилось из задуманного, а что нет. Мой мастер Пётр Наумович Фоменко говорил, что кто делает, тот и прав. Я понимаю, что для Юры Борисова, который сейчас дебютирует не просто на большой сцене, а на мхатовской и в роли Гамлета, в этом есть определённая смелость. И когда я вижу людей, которые совершают смелые поступки, во мне это вызывает уважение», — сказал журналистам Евгений Цыганов.

«В этом есть определённая смелость»: Евгений Цыганов выступил в защиту постановки «Гамлет» МХТ им. Чехова
фото: Евгений Цыганов/ Источник: kp.ru

Спектакль актёр ещё не видел, но признался, что очень хочет посмотреть: «Думаю, что весь шум работает только на это – хочется прийти самому и какое-то мнение составить. Но, зная Юру Борисова, Аню Чиповскую, Артёма Быстрова, Андрея Максимова и уважая их как артистов, мне интересно. Там замечательная компания».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   22.05.2026 - 21:18
*_*! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской
Рыцарь в сияющей фольге: Иван Янковский, Николай Цискаридзе и Олег Меньшиков
«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова
Поиск по меткам
мнениецензура
персоны
Юра БорисовАртём БыстровАндрей Гончаров (VIII)Андрей Максимов (III)Олег МеньшиковДмитрий ПевцовПётр ФоменкоЕвгений ЦыгановАнна Чиповская
театры
МХТ им. А.ЧеховаТеатр имени Ермоловой

фотографии >>
«В этом есть определённая смелость»: Евгений Цыганов выступил в защиту постановки «Гамлет» МХТ им. Чехова фотографии
«В этом есть определённая смелость»: Евгений Цыганов выступил в защиту постановки «Гамлет» МХТ им. Чехова фотографии
«В этом есть определённая смелость»: Евгений Цыганов выступил в защиту постановки «Гамлет» МХТ им. Чехова фотографии
«В этом есть определённая смелость»: Евгений Цыганов выступил в защиту постановки «Гамлет» МХТ им. Чехова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Леван Абашидзе
Сергей Векслер
Сергей Жуков (II)
Сергей Иванов
Юлия Мельникова
Николай Олялин
Пётр Соболевский
Анастасия Уколова
Андрей Чадов
Александр Яценко
Шарль Азнавур
Петар 'Пера' Божович
Джиннифер Гудвин
Мэгги Кью
Ги Маршан
Лоуренс Оливье
Каролина Херфурт
все родившиеся 22 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Степные боги
драма
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?