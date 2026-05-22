«В этом есть определённая смелость»: Евгений Цыганов выступил в защиту постановки «Гамлет» МХТ им. Чехова

Актёр и режиссёр Евгений Цыганов с коллегами не согласился. Свою позицию он озвучил в интервью Национальной службе новостей: «В театре нет чётких прописанных правил: вот так можно, а так нельзя. И законодательно их принимать, я считаю, опасный путь. Думаю, что у Олега Евгеньевича есть возможность в своём театре делать любые события. И делать их своим, понятным ему способом, законами и языком».
«В театре важна такая штука, как внутренний критерий и сговор. И сами артисты лучше кого бы то ни было понимают, что получилось из задуманного, а что нет. Мой мастер Пётр Наумович Фоменко говорил, что кто делает, тот и прав. Я понимаю, что для Юры Борисова, который сейчас дебютирует не просто на большой сцене, а на мхатовской и в роли Гамлета, в этом есть определённая смелость. И когда я вижу людей, которые совершают смелые поступки, во мне это вызывает уважение», — сказал журналистам Евгений Цыганов.
Спектакль актёр ещё не видел, но признался, что очень хочет посмотреть: «Думаю, что весь шум работает только на это – хочется прийти самому и какое-то мнение составить. Но, зная Юру Борисова, Аню Чиповскую, Артёма Быстрова, Андрея Максимова и уважая их как артистов, мне интересно. Там замечательная компания».
