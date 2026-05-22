«В нём появилась хрупкость»: Дочь Брюса Уиллиса поделилась впечатлениями от встреч с отцом

22 мая
22 мая 2026
В 2022 году Брюс Уиллис, один из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда, завершил карьеру из-за болезни. Ему диагностировали афазию — нарушение речи, связанное с органическим поражением речевых отделов коры головного мозга. В 2023 году врачи вынесли актёру другой страшный вердикт: лобно-височная деменция. Болезнь, симптомы которой появлялись постепенно, к сожалению, прогрессирует. Близкие 71-летнего Брюса Уиллиса — нынешняя жена Эмма Хеминг, бывшая супруга Деми Мур и дочери — делают всё, чтобы окружить актёра заботой и смягчить проявление болезни.

фото: Брюс Уиллис с дочерью Румер/ Источник: социальные сети Румер Уиллис

Старшая дочь актёра Румер рассказала в подкасте «The Inside Edit» о своих встречах с папой: «Я так благодарна, что могу видеть его. Хотя сейчас всё по-другому, я так благодарна. Он стал каким-то трогательным. Он всегда был таким мачо, и в нём сейчас появилась хрупкость. Наверное, это не то слово. Но просто нежность, которую, возможно, тот Брюс Уиллис не мог себе позволить».

фото: Брюс Уиллис с дочерью Румер/ Источник: социальные сети Румер Уиллис

«Я так счастлива и благодарна, что всё ещё могу подойти и обнять его. Независимо от того, узнаёт он меня или нет, он может чувствовать любовь, которую я ему даю, и я чувствую её в ответ. Я всё еще вижу в нём искру», — поделилась своими эмоциями дочь голливудской звезды.

фото: Семья Брюса Уиллиса/ Источник: соцсети Деми Мур

Деми Мур и Брюс Уиллис расстались в 1998 году, но развод оформили спустя два года. У них три общих дочери: Румер, Скаут и Таллула. В 2009 году Уиллис женился на модели Эмме Хеминг. У Эммы и Брюса двое дочерей: Мейбл и Эвелин. Деми и Брюс сохранили тёплые дружеские отношения. Бывшая жена, нынешняя супруга, дочери и внучка частые гости в доме Брюса. Дочери и их мамы вместе отмечают праздники и участвуют в заботе о заболевшем актёре.
что почитать?