«Однажды она сказала мне, что она во мне разочарована»: Дарья Мороз об отношениях с дочерью

Дочери Дарьи и Константина Богомолова Ане 15 лет, она учится в немецкой школе при посольстве, говорит на трёх языках и имеет такой широкий спектр интересов и наклонностей, что выбор вуза будет для неё, вероятно, мучительным. Как минимум, у неё есть возможность продвигаться по династийной линии, и она даже успела дебютировать в кино: «Анька занималась в театральной школе агентства «Талантино». Года полтора она туда ходила, ей очень понравилось. Они сделали парочку классных спектаклей. И потом она занималась записью самопроб, ей очень хотелось сниматься в кино. И она снялась в дебютной картине Клавы Коршуновой«Ваня», сыграла там дочку Юры Борисова. Там такая история, что у него две дочки говорят на немецком языке. А поскольку для Ани это элементарно, её утвердили на эту роль».
фото: соцсети Дарьи Мороз
Но актёрская профессия — не единственный интерес: «У неё много талантов, которые можно развивать в профессию. Она, с одной стороны, увлекается мюзиклами, ей нравится настоящая бродвейская культура. С другой стороны, она потрясающе рисует, она какое-то время этим занималась. С третьей стороны, у неё склонность к точным и естественным наукам. Всё-таки у неё бабушки-дедушки связаны с медициной, у неё есть к этому предрасположенность. Она сейчас, как мне кажется, очень озабочена тем, куда ей поступать»
Переходный возраст, по словам Дарьи, проходит «волнообразно»: «У нас нет такого жесткача, о котором мне рассказывают некоторые родители. Но бывают моменты достаточно конфликтные. Например, один раз она мне сказала, что она во мне разочарована. Я не оправдала её ожиданий как мать. Я с ней очень много разговариваю, разбираю все ситуации с разных сторон. И это уже был какой-то второй час разговора, я уже очень устала. И я сказала: «Ты знаешь, детка, мне очень жаль, но я не обязана оправдывать твои ожидания» и закрыла дверь», — призналась Дарья, отметив, что не обижается на слова дочери. «Это ребёнок, она не может сделать мне обидно и больно, я отношусь к этому как к процессу роста». В свою очередь, актриса старается тщательно подбирать слова в конфликтных ситуациях, чтобы не ранить дочь.
Сложнее всего Дарье даются ситуации, в которых она понимает пустячность проблем, волнующих её дочь. Но в эти моменты она вспоминает собственное детство и те ошибки, которые совершали её родители: «Помню, как я что-то маме рассказываю, и папа сидит. И мама меня слушает, слушает и говорит: «Доченька, ну это проблема на уровне «тьфу». Она пыталась мне помочь. Но я помню, что во мне поднималась волна негодования. Для меня это было очень важно. Я не могу сказать, что я ни разу что-то такое не сказала Ане. Но когда я ей говорю, что на самом деле её проблема не такая уж большая, я всегда добавляю: «Я понимаю, что для тебя это проблема глобальная».
Дарья считает себя строгой мамой, но ставит себе хорошую оценку как родителю: «Наверное, я ничего такая мама, учитывая, какой растёт моя дочь. Даже когда я себя очень корила за строгости, которые я в её отношении себе позволяла, сейчас это приносит результат. В виде того как она общается, как она ведёт себя в компании, насколько у неё вообще нет никакого желания никого подавлять и как она умеет организовать собственное пространство».
