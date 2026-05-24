«Миллионы людей мечтают об одном»: Андрей Звягинцев обратился к президенту во время награждения в Каннах

24 мая
2026 год

24 мая 2026
Вчера вечером состоялась церемония награждения победителей 79-го Каннского кинофестиваля. Главный приз достался картине «Фьорд» Кристиана Мунджиу, а Гран-при был удостоен «Минотавр» Андрея Звягинцева, вернувшегося с новой картиной после десятилетнего перерыва. Приз режиссёру вручала актриса Зои Салданья. Во время награждения Звягинцев выступил с речью и обратился к президенту Владимиру Путину.

«Есть один человек, к которому я бы хотел сегодня обратиться от своего собственного имени. Он не пользуется VPN, чтобы увидеть эту церемонию в прямом эфире. Уверен, гораздо более важные вопросы ему сейчас приходится решать. И я знаю, что в его окружении есть люди, знающие, как передать ему эти слова. Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном <…>. И единственный человек, который может остановить эту *** — вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту ***. Весь мир ждет этого. Спасибо всем», — сказал Звягинцев со сцены.
