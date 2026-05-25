«Меня очень мало хвалили»: Дарья Мороз о советском воспитании

фото: Наталья Подольская и Дарья Мороз / Источник: скриншот из шоу «Ваша Наташа»
Мороз выросла в творческой атмосфере: родители брали её с собой на фестивали, дома всегда было много гостей. Однако, став мамой, актриса сознательно выбрала другой подход: «Я в этом смысле совершенно по-другому с Аней. Мне кажется, надо немножко разделять: у ребёнка есть свои друзья, своя жизнь, а у родителей — своя. Её круг интересов отличается от нашего», — объяснила Дарья. Из родительской семьи она взяла главное — чёткое разделение между работой и домом: «Мама очень жёстко к этому относилась: артист приходит домой, а он всё ещё артист, роли переносит в жизнь — вот этого мама вообще на дух не переносила. Дом — это дом, работа — это работа. И я абсолютно такая же. Для меня дом — это абсолютно закрытая территория, моя крепость».
фото: Дарья Мороз с родителями / Источник: new-magazine.ru
Признала Мороз и то, что советское воспитание оставило свои следы: «Меня очень мало хвалили. Ну, как нас всех — всё это поколение наше недохваленное. Было не принято. А я стараюсь много Аню хвалить. Другой вопрос, что она не всегда верит этому. Ну и я так же — генетическая память», — говорит актриса. Главным уроком от мамы Мороз считает достоинство и умение держать лицо в любой ситуации. От отца — навык всегда находиться в поиске внутренней глубины: «Папа мне когда-то сказал, ещё в подростковом возрасте: "Не волнуйся, тебе будет 40, и у тебя всё встанет на свои места — наступит соответствие внутреннего с внешним". И это произошло».
