«Меня очень мало хвалили»: Дарья Мороз о советском воспитании

25 мая
2026 год

25 мая 2026
Дарья Мороз стала гостьей шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа», где рассказала о детстве в семье известных артистов Юрия Мороза и Марины Левтовой и о том, как этот опыт повлиял на её отношения с 15-летней дочерью Аней.

фото: Наталья Подольская и Дарья Мороз / Источник: скриншот из шоу «Ваша Наташа»

Мороз выросла в творческой атмосфере: родители брали её с собой на фестивали, дома всегда было много гостей. Однако, став мамой, актриса сознательно выбрала другой подход: «Я в этом смысле совершенно по-другому с Аней. Мне кажется, надо немножко разделять: у ребёнка есть свои друзья, своя жизнь, а у родителей — своя. Её круг интересов отличается от нашего», — объяснила Дарья. Из родительской семьи она взяла главное — чёткое разделение между работой и домом: «Мама очень жёстко к этому относилась: артист приходит домой, а он всё ещё артист, роли переносит в жизнь — вот этого мама вообще на дух не переносила. Дом — это дом, работа — это работа. И я абсолютно такая же. Для меня дом — это абсолютно закрытая территория, моя крепость».

фото: Дарья Мороз с родителями / Источник: new-magazine.ru

Признала Мороз и то, что советское воспитание оставило свои следы: «Меня очень мало хвалили. Ну, как нас всех — всё это поколение наше недохваленное. Было не принято. А я стараюсь много Аню хвалить. Другой вопрос, что она не всегда верит этому. Ну и я так же — генетическая память», — говорит актриса. Главным уроком от мамы Мороз считает достоинство и умение держать лицо в любой ситуации. От отца — навык всегда находиться в поиске внутренней глубины: «Папа мне когда-то сказал, ещё в подростковом возрасте: "Не волнуйся, тебе будет 40, и у тебя всё встанет на свои места — наступит соответствие внутреннего с внешним". И это произошло».
