Стася Милославская раскрыла в соцсетях, где проводит медовый месяц

Актриса Стася Милославская на днях вышла замуж за футболиста ЦСКА Егора Ушакова. Медовый месяц пара проводит на португальском острове Мадейра, родине звезды мирового футбола Криштиану Роналду. В своих соцсетях актриса разместила атмосферные снимки из свадебного путешествия.
фото: Вид с острова Мадейра/ Источник: соцсети Стаси Милославской
«Уважаемый Криштиану Роналду, большое вам спасибо за то, что родились в таком красивом месте. И за то, что вас так сильно любит Егор, что притащил меня сюда, иначе бы я никогда не узнала об этом чудо-острове и не захотела бы переехать сюда на пенсии. Счастья, здоровья и творческих успехов», — шутливо обратилась Стася к футбольной знаменитости в своём запретграме.
