«Мимолётная влюблённость мне неинтересна»: Светлана Степанковская о требованиях к будущему спутнику жизни

Звезде сериалов «Восьмой участок» и «Знахарь»Светлане Степанковской 40 лет. В одном из интервью Светлана поделилась главным принципом, который сформулировала для себя к этому возрасту: ей неинтересно быть удобной для всех. Стремление к самореализации оказалось несовместимым с личной жизнью, и актриса была вынуждена расстаться с любимым мужчиной после десяти лет отношений.
В беседе с журналисткой издания «Теленеделя» Светлана рассказала, что сожаления о том расставании ей не чужды: «Есть — это правда. Но если бы человек захотел остаться — он бы остался. Мы могли построить семью, но чуть другую. Любовь требует компромиссов, а иногда — жертв. Но если один не готов идти навстречу, второй остаётся один. Любовь не всегда побеждает. Иногда она просто уходит — и остается шрам, который напоминает: ты выбрала себя».
Светлана призналась, что сейчас не влюблена и уверена, что мужчины её побаиваются: «Нет. Моё сердце свободно. Когда ты яркая, многие боятся тебя. Не потому что ты опасна, а потому что они не уверены в себе. Мне кажется, я стала настолько чёткой и прагматичной, так точно понимаю, чего хочу, что те, кто приходит за быстрыми эндорфинами, быстро уходят. Заметила, что мужчины, видя яркую женщину, часто боятся строить с ней долгие отношения».
Актриса считает, что энергичных и талантливых женщин мужчины боятся не потянуть морально и материально: «Или просто чувствуют, что рядом с такой женщиной нужно быть сильным, а не каждый готов к этому. Брать ответственность всерьёз и надолго — это редкое качество сегодня. У нас очень мало мужчин, которые вообще хотят брать ответственность».
Тем не менее, Светлана хочет семью и настоящих, крепких отношений, но не собирается размениваться по мелочам: «Мимолётная влюблённость мне неинтересна. Мне нужна любовь, из которой можно построить жизнь. Я хочу человека, с которым проживу всю жизнь, создам семью. Я — человек непростой, с богатым внутренним миром, с бэкграундом. Значит, и партнёр должен быть таким же — с опорой в себе, с собственной историей».
обсуждение >>