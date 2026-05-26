Большая цифра: Степан Бекетов, Анастасия Сорокина и Алёна Апина

21 мая телеканал Dомашний отметил знаковое событие — съёмки 500-го сериала собственного производства. На празднике чествовали всех, кто вносит вклад в развитие сериального производства на канале, а кульминацией вечера стало выступление певицы Алёны Апиной. Её появление на сцене не было случайным: песни и образ артистки близки аудитории Dомашнего, которая ценит искренние, душевные истории о любви, семье и женской судьбе. Этот музыкальный подарок стал символом тепла и узнаваемой уникальной «домашней» интонации телеканала, за которую «Главный женский» так любят зрители.
