«Если что-то не устраивает, может пожить у папы»: Дарья Мороз о конфликтах с дочерью от Константина Богомолова

«Я иногда, поскольку она всё-таки живёт со мной, в моменты острых, так скажем, тёрок, могу ей сказать: "Слушай, если тебе радикально не нравится, как я себя веду, и тебя что-то не устраивает, пожалуйста, можешь пожить у папы и разобраться в своих чувствах. Папа тебя всегда примет". Ты знаешь, она ни разу не воспользовалась этой опцией. Но опция всегда есть, и это не "да пошла ты вон!" — ни в коем случае. У неё есть папа. Я даю ей выбор», — рассказала актриса.
По её словам, Богомолов в курсе такого подхода и относится к нему с пониманием: «Я ему говорила несколько раз: "Костян, у нас была такая с ней ситуация, ссора, и я сказала, что если её что-то не устраивает, она может пожить у тебя". Обычно после наших тёрок он ей звонит, они разговаривают. Он со своей мужской точки зрения как-то мягко всё разруливает. Ему, конечно, не нравится, когда мы ссоримся. И он старается этот конфликт между нами смягчить. Помогает мне очень в этом смысле. Я считаю, что это классный подход».
фото: соцсети Дарьи Мороз
О своих отношениях с бывшим мужем Мороз говорит с теплом: «Мне на самом деле это приятно, правда. Я дорожу этим в наших с Костей отношениях. Мы же просто действительно очень любим Аню и хотим, чтобы она росла ментально здоровым человеком, не ощущала дискомфорт, не чувствовала агрессии со стороны окружающего мира. Это важный для нас обоих момент».
фото: 7days.ru
Дарья Мороз и Константин Богомолов расстались семь лет назад. Вскоре после развода режиссёр начал встречаться с Ксенией Собчак, на которой впоследствии женился.
