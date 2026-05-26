Глеб Калюжный вернулся из армии

26 мая 2026
27-летний Глеб Калюжный вернулся домой после года срочной службы. В Москве у расположения Семёновского полка его встречали мама и сестра с букетом ромашек, коллега по фильму «Дед Фомич» Николай Добрынин, а также поклонники, некоторые из которых приехали с воздушными шарами. Часть актёр покинул в звании младшего сержанта. Об этом сообщает Starhit.

фото: kino.mail.ru

«Год был непростым. Мы созванивались, когда была возможность — я приезжала к нему или он к нам. Служба — ответственность и большая нагрузка. Там очень хорошая подготовка. Он вернулся совершенно другим — возмужал!» — поделилась мама Глеба Калюжного.

фото: Глеб Калюжный с мамой / Источник: spletnik.ru

В марте 2025 года против актёры было возбуждено уголовное дело об уклонении от службы. Вскоре актёр объявил, что всё же отправится служить.
