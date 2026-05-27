«Это высмеивание "женщин на Патриках"»: Светлана Степанковская о работе в группе «Мобильные блондинки»

Звезда сериала «13 клиническая»Светлана Степанковская успела раскрыть себя и как певица: несколько лет она была одной из вокалисток в группе Игоря Матвиенко «Мобильные блондинки». В интервью изданию «Теленеделя» актриса рассказала, как попала в этот музыкальный проект: «После финала "Мисс России", где я заняла второе место, ко мне подошла одна из участниц группы. У них как раз уходила девушка из первого состава и они искали замену. Она спросила: "Хочешь попробовать?"»
Светлана не сразу согласилась пойти на кастинг: «Я как-то побывала на их концерте и мне показалось, что это не совсем в моём стиле. В тот момент я хотела позиционировать себя как творческого, умного, интересного человека. Возможно, мне не хватало самоиронии — той, что есть у меня сегодня. Сейчас, будучи актрисой, я бы с удовольствием согласилась: ведь это же сатира! Это высмеивание всех тех "женщин на Патриках", которые строят карьеру на внешности без содержания. Сегодня я бы сыграла это ярко, осознанно, с юмором. А тогда стеснялась».
фото: Светлана в составе группы "Мобильные блондинки"/ Источник: mblondinki.ru
Актриса рассказала, как проходил отбор в группу: «Я пришла одна на кастинг, где были Игорь Игоревич Матвиенко и Игорь Полонский — те самые, кто делал самые известные хиты для «Любэ», «Иванушек» и других звёзд. Я была немного зажатой, стеснялась петь, плохо проявила себя. Но потом, видимо, что-то сработало — Игорь Игоревич пригласил меня на встречу. Была танцевальная репетиция, и я всё думала: "Не возьмут меня". Ждала ответа долго. Тем временем мне поступило предложение от другой группы. Но вдруг — срочный концерт у "Мобильных блондинок", Юля Тимонина ушла, и Матвиенко спрашивает: "А где Степанковская? Почему она не выступает?"»
Самым сложным для Светланы оказалось маскироваться под "глупую блондинку", смущали и откровенные костюмы: «В моделинге ты дефилируешь в купальнике, но это подаётся эстетично, как искусство. А те наряды и образы не соответствовали моему воспитанию. Я очень боялась, что отец увидит и не одобрит мои метаморфозы».
После закрытия проекта Светлана какое-то время избавлялась от навязанного работой образа: постриглась, перекрасилась и полностью сменила имидж. Сейчас актриса всерьёз занялась музыкой. Она выпустила несколько сольных песен, а на своё сорокалетие устроила музыкальный квартирник для друзей и близких. Работа в «Мобильных блондинках» побудила артистку задуматься на тем, чего она хочет от жизни и карьеры: «Именно эта роль стала поворотным моментом: я начала задаваться вопросом — а кем я хочу быть на самом деле? Иногда самый неловкий шаг ведёт к самому важному прозрению».
