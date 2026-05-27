Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Думала, я вот-вот умру»: Пенелопа Крус рассказала, что у неё аневризма головного мозга

27 мая
2026 год

Лайфстайл >>
27 мая 2026
В этом году 52-летняя Пенелопа Крус приехала в Канны с новым фильмом «Чёрный шар», получившим приз за лучшую режиссуру. На пресс-конференции актриса впервые рассказала о том, что пережила во время съёмок: «Когда мы собирались отправиться на площадку, я надевала парик — и тут мне говорят: "А, кстати, у вас аневризма головного мозга". Я думала, что вот-вот умру. Это казалось чем-то совершенно нереальным», — вспоминает Крус.

«Думала, я вот-вот умру»: Пенелопа Крус рассказала, что у неё аневризма головного мозга
фото: People.com

Диагноз озвучили накануне ночных сцен, в которых её героиня — певица кабаре — выступает перед солдатами. Но уже на следующий день врачи разрешили актрисе петь и танцевать, поэтому Крус быстро вернулась на площадку. На конференции она поблагодарила съёмочную группу, которая единственная знала о её состоянии и поддерживала её во время съёмок.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Пенелопа Крус

фотографии >>
«Думала, я вот-вот умру»: Пенелопа Крус рассказала, что у неё аневризма головного мозга фотографии
«Думала, я вот-вот умру»: Пенелопа Крус рассказала, что у неё аневризма головного мозга фотографии
«Думала, я вот-вот умру»: Пенелопа Крус рассказала, что у неё аневризма головного мозга фотографии
«Думала, я вот-вот умру»: Пенелопа Крус рассказала, что у неё аневризма головного мозга фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Сергей Агафонов
Варвара Андреева
Улдис Ваздикс
Геннадий Воропаев
Валерий Матвеев
Ерболат Оспанкулов
Юрий Родионов
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Ана Белен
Пол Беттани
Луис Госсетт-младший
Кристофер Ли
Винсент Прайс
Джозеф Файнс
Бернар Фрессон
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Монахиня из Борли. Возвращение
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?