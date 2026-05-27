«Думала, я вот-вот умру»: Пенелопа Крус рассказала, что у неё аневризма головного мозга

В этом году 52-летняя Пенелопа Крус приехала в Канны с новым фильмом «Чёрный шар», получившим приз за лучшую режиссуру. На пресс-конференции актриса впервые рассказала о том, что пережила во время съёмок: «Когда мы собирались отправиться на площадку, я надевала парик — и тут мне говорят: "А, кстати, у вас аневризма головного мозга". Я думала, что вот-вот умру. Это казалось чем-то совершенно нереальным», — вспоминает Крус.
Диагноз озвучили накануне ночных сцен, в которых её героиня — певица кабаре — выступает перед солдатами. Но уже на следующий день врачи разрешили актрисе петь и танцевать, поэтому Крус быстро вернулась на площадку. На конференции она поблагодарила съёмочную группу, которая единственная знала о её состоянии и поддерживала её во время съёмок.
