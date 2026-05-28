СМИ: Оксана Акиньшина перевезла детей от Арчила Геловани из Грузии в Москву

28 мая 2026
В начале мая у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился общий ребёнок, которому дали имя Лео. Для Данилы это не первый опыт отцовства — у актёра есть старшая дочь Ода Валентина, которая живёт в США вместе с мамой, режиссёром Ольгой Зуевой. А у Оксаны есть трое старших детей: сын Филипп от первого брака, который после развода родителей остался жить в Санкт-Петербурге у бабушки и дедушки, и сын Константин и дочь Эмми от брака с Арчилом Геловани. После развода с Геловани Оксана позволила бывшему мужу забрать детей в Грузию, где она навещала их в свободное от работы время.

фото: Данила Козловский и Оксана Акиньшина/ Источник: соцсети фотографа Данила Головкина

Однако по информации инсайдеров портала Woman.ru Акиньшина недавно забрала Костю и Эмми в Москву. В последние годы Козловский сопровождал Акиньшину в поездках в Грузию, где наладил отношения не только с детьми актрисы, но и с её бывшим мужем. Для воссоединения матери с детьми Козловский приобрел большой загородный дом в Подмосковье, где семья смогла разместиться.

фото: Арчил Геловани с детьми/ Источник: соцсети Арчила Геловани

Эту информацию порталу Woman.ru также подтвердил продюсер Леонид Дзюник: «Когда возник разговор про союз с Козловским, про беременность, многие как только не говорили про неё: мол, разбросала детей. Послушайте, кто спрашивал это мнение?! Она не делает аборты, а рожает от любимых мужчин. И не важно с кем дети живут, она даёт жизнь. Тем более, сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. Маленький, наверно, очень красивый будет, мама с папой такие красивые оба! Оксана — артистка, она работает, ей надо заниматься карьерой, это её право, а с детьми она сама разберётся. Раньше у неё не было возможности, чтобы все жили с ней, теперь — есть».

фото: Оксана Акиньшина с детьми/ Источник: соцсети Оксаны Акиньшиной
№ 13
Инга Вяземская (Москва)   1.06.2026 - 09:56
... Истинно так. И позже это непременно аукнется. Да кто о них думает. Как в игры играют, домик Барби конструируют из деталей. Вот дети для полноты картинки и нужны. Кен, Барби и дети. читать далее>>
№ 12
ДаринаКароль   31.05.2026 - 19:01
...и семья воссоединилась. Ну и слава богу что всё так, главное чтобы и детям было хорошо, а не "через силу" такие смены места жительства. Это же тоже стресс, сама знаю по себе как приходится... читать далее>>
№ 11
Ольга Маркова-Шувалова   31.05.2026 - 07:25
... Акиньшина-то как раз красивая.Мало меняется. Эти роскошные волосы, брови вразлет. Нет никакой пластики. Естественна. Ну и живёт "на полную катушку ". В фильмах тоже нравится. читать далее>>
№ 10
Мизия   30.05.2026 - 21:59
Дети похожи на отца, хорошенькие. читать далее>>
№ 9
Мария_2191   30.05.2026 - 20:37
Ну хоть демографию поднимают, а многим наверное завидно от этого. Лично мне всё равно, рада что семейство теперь такое больше, главное чтобы все были счастливы. читать далее>>
Оксана АкиньшинаАрчил ГелованиЛеонид ДзюникОльга ЗуеваДанила Козловский

