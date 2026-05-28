СМИ: Оксана Акиньшина перевезла детей от Арчила Геловани из Грузии в Москву

В начале мая у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловскогородился общий ребёнок, которому дали имя Лео. Для Данилы это не первый опыт отцовства — у актёра есть старшая дочь Ода Валентина, которая живёт в США вместе с мамой, режиссёром Ольгой Зуевой. А у Оксаны есть трое старших детей: сын Филипп от первого брака, который после развода родителей остался жить в Санкт-Петербурге у бабушки и дедушки, и сын Константин и дочь Эмми от брака с Арчилом Геловани. После развода с Геловани Оксана позволила бывшему мужу забрать детей в Грузию, где она навещала их в свободное от работы время.
Однако по информации инсайдеров портала Woman.ru Акиньшина недавно забрала Костю и Эмми в Москву. В последние годы Козловский сопровождал Акиньшину в поездках в Грузию, где наладил отношения не только с детьми актрисы, но и с её бывшим мужем. Для воссоединения матери с детьми Козловский приобрел большой загородный дом в Подмосковье, где семья смогла разместиться.
фото: Арчил Геловани с детьми
Эту информацию порталу Woman.ru также подтвердил продюсер Леонид Дзюник: «Когда возник разговор про союз с Козловским, про беременность, многие как только не говорили про неё: мол, разбросала детей. Послушайте, кто спрашивал это мнение?! Она не делает аборты, а рожает от любимых мужчин. И не важно с кем дети живут, она даёт жизнь. Тем более, сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. Маленький, наверно, очень красивый будет, мама с папой такие красивые оба! Оксана — артистка, она работает, ей надо заниматься карьерой, это её право, а с детьми она сама разберётся. Раньше у неё не было возможности, чтобы все жили с ней, теперь — есть».
фото: Оксана Акиньшина с детьми
