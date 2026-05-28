Елена Полянская и Павел Попов во второй раз стали родителями

28 мая
2026 год

28 мая 2026
У актёров Елены Полянской и Павла Попова родился сын. Мальчика назвали Клим. Малыш появился на свет ещё в апреле, но супруги не афишировали рождение ребёнка, как и беременность Елены. Радостную новость актриса сообщила подписчикам лично, опубликовав в соцсетях снимок, на котором она с заметно округлившимся животом стоит рядом с мужем и старшим сыном Тимофеем.

фото: Елена Полянская и Павел Попов со старшим сыном/ Источник: соцсети Елены Полянской

«Ровно месяц назад мы с Пашей стали родителями во второй раз. А у этого классного парня на фото появился младший брат! Если бы мне в мае 23-го года сказали, что через три года у тебя будет двое сыновей, я бы скептически улыбнулась! Один ребёнок — наверное, но двое — вряд ли! Но у жизни свои планы на нас! И эти планы такие прекрасные, хочу вам сказать! Дорогой наш Клим, наш младший сын, спасибо, что ты есть, что ты осчастливил нас своим появлением, что ворвался в нашу жизнь, сделав её ещё наполненнее и интереснее! Мы тебя сильно-сильно любим! Изучай, познавай этот мир, открывай все его грани! Мы рядом! Любуемся вами, наши сыновья», — написала Елена в своём запретграме.
№ 5
Мария_2191   30.05.2026 - 20:30
Ну поздравляю молодую семью с пополнением))Дети это всегда счастье, главное чтобы здоровенькими росли) читать далее>>
№ 4
brocard (Москва)   30.05.2026 - 17:49
Здорово! Артистку не знаю или не помню. А Павла Попова видела в театре и в сериалах, неплохой артист. Скажем так - растущий, развивающийся. Счастья этой семье. читать далее>>
№ 3
Дина Айсина   29.05.2026 - 12:48
Поздравляю, красавцы!) читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   29.05.2026 - 12:09
поздравляю! читать далее>>
№ 1
valerik61   29.05.2026 - 11:03
Поздравляю! Здоровья малышу и родителям!)) читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Скорбим

Любовь Кунакова
30 мая ушла из жизни артистка балета Любовь Кунакова.
Людмила Стороженко
28 мая ушла из жизни актриса Людмила Стороженко.
Екатерина Глазырина
27 мая ушла из жизни актриса Екатерина Глазырина.
Виктор Поморцев
27 мая ушёл из жизни актёр Виктор Поморцев.
Елена Глебова
19 мая ушла из жизни актриса Елена Глебова.

Нина Агапова
Мария Берсенева
Александр Демьяненко
Никита Ефремов
Антонина Лефтий
Елена Майорова
Мурад Раджабов
Игорь Скрипко
Светлана Ступак
Кир Далли
Идина Менцель
Колм Мини
Николас Офчарек
Стивен Тоболовски
Костя Ульман
Софи де Фюрст
Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Монахиня из Борли. Возвращение
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2025
