Елена Полянская и Павел Попов во второй раз стали родителями

У актёров Елены Полянской и Павла Попова родился сын. Мальчика назвали Клим. Малыш появился на свет ещё в апреле, но супруги не афишировали рождение ребёнка, как и беременность Елены. Радостную новость актриса сообщила подписчикам лично, опубликовав в соцсетях снимок, на котором она с заметно округлившимся животом стоит рядом с мужем и старшим сыном Тимофеем.
фото: Елена Полянская и Павел Попов со старшим сыном/ Источник: соцсети Елены Полянской
«Ровно месяц назад мы с Пашей стали родителями во второй раз. А у этого классного парня на фото появился младший брат! Если бы мне в мае 23-го года сказали, что через три года у тебя будет двое сыновей, я бы скептически улыбнулась! Один ребёнок — наверное, но двое — вряд ли! Но у жизни свои планы на нас! И эти планы такие прекрасные, хочу вам сказать! Дорогой наш Клим, наш младший сын, спасибо, что ты есть, что ты осчастливил нас своим появлением, что ворвался в нашу жизнь, сделав её ещё наполненнее и интереснее! Мы тебя сильно-сильно любим! Изучай, познавай этот мир, открывай все его грани! Мы рядом! Любуемся вами, наши сыновья», — написала Елена в своём запретграме.
обсуждение >>