«Она нанимала фотографа, чтобы снимал, как я с ребёнком гуляю»: Ольга Дибцева рассказала о навязчивой поклоннице

29 мая 2026
Актриса Ольга Дибцева, похудевшая после вторых родов на 37 килограмм, активно ведёт соцсети и делится с подписчиками всеми этапами своего преображения. На пути к фигуре мечты Ольгу морально поддерживает муж. Однако некоторые подписчики актрисы её похудение не одобряют. В интервью изданию «Леди Mail» актриса рассказала, что пишут в комментариях под её постами мужчины: «Они мне прямо угрожают: "Полюбим вас, только если вы вернётесь к прежним формам!" Это забавно, конечно. И, само собой, такое меня уже давно не обижает».

Но если на такие реплики ещё можно не обращать внимания, то тех, кто переходит от слов к делу, игнорировать сложно и даже опасно. Ольга рассказала, что её 10 лет преследовала подписчица: «Ещё давно у меня появилась сталкерша. Она меня ненавидела. Не только мне гадости писала, но и друзей моих доставала, пыталась им глаза открыть на то, какая я ужасная. Нанимала фотографа, чтобы он снимал, как я с ребёнком в коляске гуляю, и присылала мне эти фотографии. Угрожала, что она совсем рядом и скоро расправится со мной. Это было жутко».

Артистка была напугана и обратилась в полицию. «Там выяснили, что этой даме 60, живёт она где-то далеко от Москвы, что меня немного успокоило. А два года назад она совсем пропала, перестала меня доставать. Надеюсь, вылечилась», — сказала актриса в беседе с журналисткой «Леди Mail». Ну... или скончалась.
Скорбим

Людмила Стороженко
28 мая ушла из жизни актриса Людмила Стороженко.
Виктор Поморцев
27 мая ушёл из жизни актёр Виктор Поморцев.

