Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Как зарабатывает кино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Личность и мужчину вырастить можно только в труде»: Мария Миронова рассказала о воспитании младшего сына

29 мая
2026 год

Лайфстайл >>
29 мая 2026
Весна у Марии Мироновой выдалась тревожной. Три года назад актриса развелась с мужем Андреем Сорокой. Она категорически возражала против его встреч с сыном, поскольку бывший супруг проявил себя неадекватно. Сорока жестоко избил брата Марии Алексея в присутствии её младшего сына. В апреле стало известно, что бывший муж актрисы подал в суд иск с требованием права на общение с ребёнком. Кроме того, у бывшего супруга Марии есть намерение увезти сына в другой город.

«Личность и мужчину вырастить можно только в труде»: Мария Миронова рассказала о воспитании младшего сына
фото: Мария Миронова с младшим сыном/ Источник: соцсети Марии Мироновой

В интервью журналу «Теленеделя» Мария рассказала, как сейчас они живут с младшим сыном Фёдором. Актриса возит Федю на тренировки и не берётся за работу, которая может нарушить устоявшийся график: «Я не могу сказать, что за чем-либо гонюсь в этой жизни. Огромную её часть сейчас занимает маленький ребёнок — мой сын Федя, потому что он мальчик, и я считаю, что должна дать ему максимум — образование, спорт. Всё, что могу. Я не берусь вообще ни за какие работы в театре. Это мой сознательный выбор, потому что у меня просто нет на это физической возможности. Репетиционный процесс занимает очень много времени, а я не могу себе этого позволить, поскольку у меня сын спортсмен, он ещё слишком маленький, чтобы самому ездить на тренировки, соревнования. Мы живём с Федей очень насыщенной, трудолюбивой жизнью. У нас практически нет выходных: либо мама на работе, либо сын на занятиях и тренировках».

«Личность и мужчину вырастить можно только в труде»: Мария Миронова рассказала о воспитании младшего сына
фото: Мария Миронова с младшим сыном/ Источник: соцсети Марии Мироновой

Когда Федя был младше, он занимался фигурным катанием, а теперь увлёкся теннисом, и намерен сделать успехи в этом виде спорта: «Фёдор настроен на завоевание кубков и медалей, серьёзно настроен на победы. Он обожает даже школьные грамоты, которые систематически приносит. Фигурное катание было моим выбором, пока сын был маленький, а сейчас он сам сделал свой выбор и перешёл в теннис».

«Личность и мужчину вырастить можно только в труде»: Мария Миронова рассказала о воспитании младшего сына
фото: Мария Миронова с младшим сыном/ Источник: соцсети Марии Мироновой

На вопрос журналистки, есть ли у актрисы план, как вырастить чемпиона, Мария ответила: «Федя такой мальчик, что во многом именно он меня за собой ведёт своей страстью. А никакого плана нет. Так сложилось в нашей жизни, что мы всё время работаем, у нас очень строгий режим. Сын просто привык к этому с четырёх лет. Учится в школе, потом тренируется допоздна на корте, он трудяга. Мы живём с семи утра нон-стопом, без выходных. Я считаю, что личность и мужчину вырастить можно только в труде».
версия для печати

Самое интересное

телеролик: «Тройная жизнь». ТВ-ролик >>
«Загадай любовь»
«Роднина»
"Вождь разнокожих"
«Сын». Трейлер №3
«Гибель Империи»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Ребёнка я не отдам»: Мария Миронова обвинила бывшего мужа в насилии и слежке
СМИ: Мария Миронова развелась с мужем и не хочет, чтобы он виделся с сыном
Мария Миронова показала подросшего младшего сына
Поиск по меткам
дети
персоны
Мария Миронова (II)Андрей Сорока (II)

фотографии >>
«Личность и мужчину вырастить можно только в труде»: Мария Миронова рассказала о воспитании младшего сына фотографии
«Личность и мужчину вырастить можно только в труде»: Мария Миронова рассказала о воспитании младшего сына фотографии
«Личность и мужчину вырастить можно только в труде»: Мария Миронова рассказала о воспитании младшего сына фотографии
«Личность и мужчину вырастить можно только в труде»: Мария Миронова рассказала о воспитании младшего сына фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как зарабатывает кино

Скорбим

Людмила Стороженко
28 мая ушла из жизни актриса Людмила Стороженко.
Виктор Поморцев
27 мая ушёл из жизни актёр Виктор Поморцев.

День рождения >>

Александр Абдулов
Иван Агапов
Тамара Дегтярёва
Игорь Дмитриев
Янина Жеймо
Юрий Ицков
Майя Кузьмишина
Андрей Лебедев
Геннадий Сергеев
Юлия Франц
Аннетт Бенинг
Хельмут Бергер
Шарль Деннер
Эдриан Пол
Джастин Чон
Руперт Эверетт
Элиас ЭмБарек
все родившиеся 29 мая >>

Афиша кино >>

Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Монахиня из Борли. Возвращение
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?