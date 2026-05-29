«Личность и мужчину вырастить можно только в труде»: Мария Миронова рассказала о воспитании младшего сына

Весна у Марии Мироновой выдалась тревожной. Три года назад актриса развелась с мужем Андреем Сорокой. Она категорически возражала против его встреч с сыном, поскольку бывший супруг проявил себя неадекватно. Сорока жестоко избил брата Марии Алексея в присутствии её младшего сына. В апреле стало известно, что бывший муж актрисы подал в суд иск с требованием права на общение с ребёнком. Кроме того, у бывшего супруга Марии есть намерение увезти сына в другой город.
фото: Мария Миронова с младшим сыном/ Источник: соцсети Марии Мироновой
В интервью журналу «Теленеделя» Мария рассказала, как сейчас они живут с младшим сыном Фёдором. Актриса возит Федю на тренировки и не берётся за работу, которая может нарушить устоявшийся график: «Я не могу сказать, что за чем-либо гонюсь в этой жизни. Огромную её часть сейчас занимает маленький ребёнок — мой сын Федя, потому что он мальчик, и я считаю, что должна дать ему максимум — образование, спорт. Всё, что могу. Я не берусь вообще ни за какие работы в театре. Это мой сознательный выбор, потому что у меня просто нет на это физической возможности. Репетиционный процесс занимает очень много времени, а я не могу себе этого позволить, поскольку у меня сын спортсмен, он ещё слишком маленький, чтобы самому ездить на тренировки, соревнования. Мы живём с Федей очень насыщенной, трудолюбивой жизнью. У нас практически нет выходных: либо мама на работе, либо сын на занятиях и тренировках».
фото: Мария Миронова с младшим сыном/ Источник: соцсети Марии Мироновой
Когда Федя был младше, он занимался фигурным катанием, а теперь увлёкся теннисом, и намерен сделать успехи в этом виде спорта: «Фёдор настроен на завоевание кубков и медалей, серьёзно настроен на победы. Он обожает даже школьные грамоты, которые систематически приносит. Фигурное катание было моим выбором, пока сын был маленький, а сейчас он сам сделал свой выбор и перешёл в теннис».
фото: Мария Миронова с младшим сыном/ Источник: соцсети Марии Мироновой
На вопрос журналистки, есть ли у актрисы план, как вырастить чемпиона, Мария ответила: «Федя такой мальчик, что во многом именно он меня за собой ведёт своей страстью. А никакого плана нет. Так сложилось в нашей жизни, что мы всё время работаем, у нас очень строгий режим. Сын просто привык к этому с четырёх лет. Учится в школе, потом тренируется допоздна на корте, он трудяга. Мы живём с семи утра нон-стопом, без выходных. Я считаю, что личность и мужчину вырастить можно только в труде».
обсуждение >>