Глеб Калюжный рассказал, чего ему больше всего не хватало в армии

На днях Глеб Калюжныйвернулся из армии, отслужив год срочной службы и получив звание младшего сержанта. Дома актёра встречала мама с сестрой, коллеги и поклонники. В интервью изданию "СтарХит" мама Глеба Наталья сказала, что сын щедро уступил свою квартиру родственнице.
«Сейчас Глеб будет снимать жильё, потому что свою квартиру, которую купил, он отдал крёстной. Это его тётя, моя бабушка. Так получилось, что она, будучи женой военнослужащего, в итоге осталась без жилья, поскольку переехала сюда из Казахстана. И Глеб щедро просто отдал ей квартиру», — пояснила Наталья.
Сам Калюжный признался, что был очень удивлён, что в армии его кто-то знает: «В армии у меня был позывной „Кадр“. Теперь я младший сержант. Этот опыт в любом случае ценен. Я вообще не думал, что меня так много людей знает. Для меня это стало открытием».
фото: Глеб Калюжный с мамой/ Источник: Известия/Дмитрий Коротаев
В беседе с корреспонденткой "Комсомольской правды" Калюжному пришлось ответить на щекотливый вопрос об отказе подписать контракт на службу в зоне спецоперации. «Я считаю, что я могу больше пользы принести тем, чем я хорошо умею заниматься. Буду сниматься в патриотических фильмах», — ответил артист.
фото: соцсети Глеба Калюжного
Первое, что сделал артист по возвращении домой — заглянул в мессенджер "Макс". «Как только демобилизовался, сразу же зарегистрировался. Это вообще было первое, что я сделал. Это же наш! Наш национальный мессенджер!», — сказал Глеб в интервью изданию "Life" во время Национальной премии интернет-контента, на которой он выступил в качестве ведущего. Актёр потихоньку возвращается к ритму жизни на гражданке, а в армии ему больше всего не хватало родных. На службе Калюжный пережил переоценку жизненных ценностей: «По-другому начинаешь смотреть на жизнь. И ценить самые простые моменты».
