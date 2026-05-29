Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Глеб Калюжный рассказал, чего ему больше всего не хватало в армии

29 мая
2026 год

Лайфстайл >>
29 мая 2026
На днях Глеб Калюжный вернулся из армии, отслужив год срочной службы и получив звание младшего сержанта. Дома актёра встречала мама с сестрой, коллеги и поклонники. В интервью изданию "СтарХит" мама Глеба Наталья сказала, что сын щедро уступил свою квартиру родственнице.

Глеб Калюжный рассказал, чего ему больше всего не хватало в армии
фото: Глеб Калюжный/ Источник: Известия/Дмитрий Коротаев

«Сейчас Глеб будет снимать жильё, потому что свою квартиру, которую купил, он отдал крёстной. Это его тётя, моя бабушка. Так получилось, что она, будучи женой военнослужащего, в итоге осталась без жилья, поскольку переехала сюда из Казахстана. И Глеб щедро просто отдал ей квартиру», — пояснила Наталья.

Сам Калюжный признался, что был очень удивлён, что в армии его кто-то знает: «В армии у меня был позывной „Кадр“. Теперь я младший сержант. Этот опыт в любом случае ценен. Я вообще не думал, что меня так много людей знает. Для меня это стало открытием».

Глеб Калюжный рассказал, чего ему больше всего не хватало в армии
фото: Глеб Калюжный с мамой/ Источник: Известия/Дмитрий Коротаев

В беседе с корреспонденткой "Комсомольской правды" Калюжному пришлось ответить на щекотливый вопрос об отказе подписать контракт на службу в зоне спецоперации. «Я считаю, что я могу больше пользы принести тем, чем я хорошо умею заниматься. Буду сниматься в патриотических фильмах», — ответил артист.

Глеб Калюжный рассказал, чего ему больше всего не хватало в армии
фото: соцсети Глеба Калюжного

Первое, что сделал артист по возвращении домой — заглянул в мессенджер "Макс". «Как только демобилизовался, сразу же зарегистрировался. Это вообще было первое, что я сделал. Это же наш! Наш национальный мессенджер!», — сказал Глеб в интервью изданию "Life" во время Национальной премии интернет-контента, на которой он выступил в качестве ведущего. Актёр потихоньку возвращается к ритму жизни на гражданке, а в армии ему больше всего не хватало родных. На службе Калюжный пережил переоценку жизненных ценностей: «По-другому начинаешь смотреть на жизнь. И ценить самые простые моменты».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   29.05.2026 - 16:02
Цирк уехал - клоуны остались. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Глеб Калюжный вернулся из армии
Поиск по меткам
воспоминания
персоны
Глеб Калюжный

фотографии >>
Глеб Калюжный рассказал, чего ему больше всего не хватало в армии фотографии
Глеб Калюжный рассказал, чего ему больше всего не хватало в армии фотографии
Глеб Калюжный рассказал, чего ему больше всего не хватало в армии фотографии
Глеб Калюжный рассказал, чего ему больше всего не хватало в армии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Стороженко
28 мая ушла из жизни актриса Людмила Стороженко.
Виктор Поморцев
27 мая ушёл из жизни актёр Виктор Поморцев.

День рождения >>

Александр Абдулов
Иван Агапов
Тамара Дегтярёва
Игорь Дмитриев
Янина Жеймо
Юрий Ицков
Майя Кузьмишина
Андрей Лебедев
Геннадий Сергеев
Юлия Франц
Аннетт Бенинг
Хельмут Бергер
Шарль Деннер
Эдриан Пол
Джастин Чон
Руперт Эверетт
Элиас ЭмБарек
все родившиеся 29 мая >>

Афиша кино >>

Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Монахиня из Борли. Возвращение
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?