«Орали лозунги, пытались оскорбить»: Влад Лисовец побывал в российском павильоне на Венецианском биеннале

2026 год

9 мая 2026
В этом году пустовавший 6 лет павильон России в Садах Биеннале вновь открылся для участия в 61-м Венецианском биеннале. Разумеется, это спровоцировало скандал и демонстративные жесты. За 9 дней до начала биеннале международное жюри в полном составе подало в отставку, продемонстрировав своё отношение к происходящему. Возвращение России на форум стоило Венецианской биеннале гранта в 2 миллиона евро, который отозвала Еврокомиссия. После чего организаторы биеннале исключили Россию (и Израиль) из списка претендентов на главные награды «Золотой лев» и «Серебряный лев».

фото: соцсети Владислава Лисовца

Вполне ожидаемо, что на этом протесты против участия России в биеннале не закончились. На открытии собрались активисты, вооружившиеся единственными доступными им средствами: плакатами, бранным словом и коктейлем «Жириновский», рецепт которого сводится к разбрызгиванию жидкостей на оппонентов. О том, какая атмосфера царила на открытии, рассказал побывавший в Венеции Владислав Лисовец.

«Конечно на открытии было много провокаций, но это понятно и ожидаемо. Перед входом орали лозунги, пытались оскорбить и обидеть, лезли с плакатами в лицо, задавали провокационные вопросы. Один парень залил гостей молоком, призывая к жизни без глютена. Но всё закончилось хорошо, все тащили цветы из нашего павильона, а там играл диджей и пели песни».

Стилист и телеведущий опубликовал фотографии и видео с биеннале. В том числе видео с протестной демонстрации, развернувшейся напротив павильона "Россия", который тут же окружили полицейские.
№ 18
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 15:58
... Вот это самое главное, что всё в итоге прошло позитивно. читать далее>>
№ 17
Лидия Мартин   16.05.2026 - 11:56
Скандалы и протесты — это *опа, но они лишь подчёркивают значимость события. То, что после всех сложностей павильон всё&#8209;таки открылся, говорит о силе искусства, которое не знает границ. Круто,... читать далее>>
№ 16
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 10:52
Офигеть, конечно, какая драма вокруг российского павильона в Венеции. Но мне нравится, что наши не сдались и всё равно открыли павильон. читать далее>>
№ 15
Матвей Брикун   14.05.2026 - 13:54
... Казалось бы будто к нему в гости приехали и под окном орали лозунги) Бить в ответ не понятно зачем приехав в логово врага))) Потешный читать далее>>
№ 14
Матвей Брикун   14.05.2026 - 13:53
... )))) читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
