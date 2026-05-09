«Орали лозунги, пытались оскорбить»: Влад Лисовец побывал в российском павильоне на Венецианском биеннале

В этом году пустовавший 6 лет павильон России в Садах Биеннале вновь открылся для участия в 61-м Венецианском биеннале. Разумеется, это спровоцировало скандал и демонстративные жесты. За 9 дней до начала биеннале международное жюри в полном составе подало в отставку, продемонстрировав своё отношение к происходящему. Возвращение России на форум стоило Венецианской биеннале гранта в 2 миллиона евро, который отозвала Еврокомиссия. После чего организаторы биеннале исключили Россию (и Израиль) из списка претендентов на главные награды «Золотой лев» и «Серебряный лев».
Вполне ожидаемо, что на этом протесты против участия России в биеннале не закончились. На открытии собрались активисты, вооружившиеся единственными доступными им средствами: плакатами, бранным словом и коктейлем «Жириновский», рецепт которого сводится к разбрызгиванию жидкостей на оппонентов. О том, какая атмосфера царила на открытии, рассказал побывавший в Венеции Владислав Лисовец.
«Конечно на открытии было много провокаций, но это понятно и ожидаемо. Перед входом орали лозунги, пытались оскорбить и обидеть, лезли с плакатами в лицо, задавали провокационные вопросы. Один парень залил гостей молоком, призывая к жизни без глютена. Но всё закончилось хорошо, все тащили цветы из нашего павильона, а там играл диджей и пели песни».
Стилист и телеведущий опубликовал фотографии и видео с биеннале. В том числе видео с протестной демонстрации, развернувшейся напротив павильона "Россия", который тут же окружили полицейские.
