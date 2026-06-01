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Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения

1 июня
2026 год

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1 июня 2026
В последние месяцы актриса и певица Анастасия Крылова активно готовится к роли в спортивной драме «Костомаров», в которой ей предстоит сыграть титулованную фигуристку и олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. Ненадолго оторвавшись от подготовки и тренировок, актриса всё же отметила день рождения в кругу друзей. 17 мая ей исполнился 31 год. Среди гостей вечера были режиссёры Артём Насыбулин и Роман Ярославцев, актёры Александр Самойленко-младший, Филипп Нестеров и многие другие.

Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения
фото: Анастасия Крылова / Источник: пресс-служба актрисы

Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения
фото: Анастасия Крылова / Источник: пресс-служба актрисы

Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения
фото: Анастасия Крылова и Александр Самойленко (младший) / Источник: пресс-служба актрисы

Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения
фото: Артем Насыбулин / Источник: пресс-служба актрисы

Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения
фото: Вадим Рычков / Источник: пресс-служба актрисы

Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения
фото: Ксения Дементьева и Роман Ярославцев / Источник: пресс-служба актрисы

Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения
фото: Филипп Нестеров / Источник: пресс-служба актрисы

Дмитрий Бузаев, возлюбленный актрисы, подарил ей белый Mercedes. Во время праздника пара впервые официально подтвердила свои отношения.

Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения
фото: Анастасия Крылова и Дмитрий Бузаев / Источник: пресс-служба актрисы

Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения
фото: Анастасия Крылова / Источник: пресс-служба актрисы
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обсуждение >>
№ 10
Фёдор Белоус (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия)   2.06.2026 - 23:39
Ну и кто эти людишки? &#128530; читать далее>>
№ 9
Дина Айсина   2.06.2026 - 22:41
Симпатяга! К слову, прекрасно сыграла в сезонах сериалах "Жить жизнь") читать далее>>
№ 8
Миша Марков   2.06.2026 - 13:13
именинницу с праздничком. всего наилучшего в карьере. читать далее>>
№ 7
nord   2.06.2026 - 04:44
А почему не белый Бентли? читать далее>>
№ 6
Кое-кто из кино   2.06.2026 - 04:08
... 100% И непонятно откуда, а главное, зачем они в русском кино… читать далее>>
Всего сообщений: 10
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Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожек
персоны
Виталий АндреевДмитрий БузаевКсения ДементьеваАнастасия КрыловаТатьяна НавкаАртём НасыбулинФилипп НестеровАлександр Самойленко (младший)Роман Ярославцев
фильмы
Костомаров. Сильнее судьбы

фотографии >>
Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения фотографии
Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения фотографии
Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения фотографии
Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения фотографии
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