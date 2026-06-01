Анастасия Крылова показала, как отметила день рождения

В последние месяцы актриса и певица Анастасия Крылова
активно готовится к роли в спортивной драме «Костомаров»
, в которой ей предстоит сыграть титулованную фигуристку и олимпийскую чемпионку Татьяну Навку
. Ненадолго оторвавшись от подготовки и тренировок, актриса всё же отметила день рождения в кругу друзей. 17 мая ей исполнился 31 год. Среди гостей вечера были режиссёры Артём Насыбулин
и Роман Ярославцев
, актёры Александр Самойленко-младший
, Филипп Нестеров
и многие другие.
фото: Анастасия Крылова / Источник: пресс-служба актрисы
фото: Анастасия Крылова / Источник: пресс-служба актрисы
фото: Анастасия Крылова и Александр Самойленко (младший) / Источник: пресс-служба актрисы
фото: Артем Насыбулин / Источник: пресс-служба актрисы
фото: Вадим Рычков / Источник: пресс-служба актрисы
фото: Ксения Дементьева и Роман Ярославцев / Источник: пресс-служба актрисы
Дмитрий Бузаев фото: Филипп Нестеров / Источник: пресс-служба актрисы
, возлюбленный актрисы, подарил ей белый Mercedes. Во время праздника пара впервые официально подтвердила свои отношения.
фото: Анастасия Крылова и Дмитрий Бузаев / Источник: пресс-служба актрисы фото: Анастасия Крылова / Источник: пресс-служба актрисы
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