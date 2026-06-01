Режиссёрская версия: Дмитрий Дибров, Любовь Толкалина и Ольга Смирнова

1 июня
2026 год

29 мая в московском кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера культовой дилогии Квентина Тарантино «Убить Билла: Кровавое дело целиком». Фильм впервые выходит в российский прокат: режиссёр объединил классическую историю о мстительной наёмнице Беатрикс в один масштабный фильм без цензуры. Боевик отреставрировали в формате 4К и добавили новый аниме-эпизод, которого не было в прошлых версиях. Одними из первых дополненную дилогию посмотрели Дмитрий Дибров, Макс Шишкин, Любовь Толкалина, Ольга Смирнова, Алексей Гришин, Алексей Онежен, Лилия Сайфуллина и другие.

фото: Дмитрий Дибров с близкими / Источник: пресс-служба

фото: Любовь Толкалина / Источник: пресс-служба

фото: Ольга Смирнова с сыном / Источник: пресс-служба

фото: Алексей Онежен / Источник: пресс-служба

фото: Михаил Котт с другом / Источник: пресс-служба

фото: Лилия Сайфуллина / Источник: пресс-служба

фото: Александр Юрин со спутницей / Источник: пресс-служба

фото: Алексей Гришин с женой / Источник: пресс-служба

фото: Анна Калашникова / Источник: пресс-служба

фото: Макс Шишкин и Эльза Серова / Источник: пресс-служба

Культовая история о мести появится в кинотеатрах уже 4 июня.

«Убить Билла: Кровавое дело целиком»
Самое интересное

№ 1
Мария_2191   1.06.2026 - 21:18
Посмотреть в 4К отреставрированный полный фильм "Убить Билла" в принципе можно, но только без детей. а то смотрю кто-то привёл, не удержался что ль. читать далее>>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Алексей ГришинДмитрий ДибровАнна КалашниковаАлина КондрашоваМиша КоттСемён ЛитвиновАлексей ОнеженЛилия СайфуллинаЭльза СероваОльга СмирноваКвентин ТарантиноЛюбовь ТолкалинаМаксим Шишкин (II)Александр Юрин
фильмы
Убить Билла: Кровавое дело целиком

Лариса Жуковская
1 июня ушла из жизни актриса Лариса Жуковская.
Агиль Агажанов
31 мая ушёл из жизни актёр Агиль Агаджанов.
Любовь Кунакова
30 мая ушла из жизни артистка балета Любовь Кунакова.
Елена Глебова
19 мая ушла из жизни актриса Елена Глебова.

Валентин Анциферов
Пётр Буслов
Кристина Исайкина
Иван Паршин
Ефим Петрунин
Антонина Рустамова
Анна Сагайдачная
Евгения Симонова
Виталий Хаев
Энди Гриффит
Сара Уэйн Коллис
Мэрилин Монро
Робин Мэттсон
Марио Симарро
Морган Фриман
Том Холланд
Ветер
сказка
Россия, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Побег из волшебного измерения
комедия, семейное кино, фэнтези
Китай, 2026
Шевели перьями!
детский фильм, приключения, семейное кино
Польша, 2025
Беспечный возраст
драма, комедия, молодежный фильм
США, 2025
Преступление на третьем этаже
комедия, криминальный фильм
Франция, 2026
Тролли возвращаются!
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Дания, 2026
Дени и Мэни в кино!
комедия, семейное кино
Россия, 2026
День рождения
драма, экранизация
Великобритания, Греция, Испания, Нидерланды, 2025
Закулисье реальности
фильм ужасов
США, 2026
Космическая Машка
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2004
