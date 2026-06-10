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Вера Брежнева показала редкие семейные фото

10 июня
2026 год

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10 июня 2026
На днях маме Веры Брежневой, Тамаре Галушке, исполнилось 74 года. По этому случаю певица и актриса опубликовала серию семейных фотографий, на которых они запечатлены вместе. Также в подборку вошли снимки Тамары вместе с внуками и дочерьми.

Вера Брежнева показала редкие семейные фото
фото: Вера Брежнева с мамой / Источник: соцсети Веры Брежневой

Вера Брежнева показала редкие семейные фото
фото: Вера Брежнева с мамой / Источник: соцсети Веры Брежневой

Вера Брежнева показала редкие семейные фото
фото: Вера Брежнева с мамой / Источник: соцсети Веры Брежневой

Вера Брежнева показала редкие семейные фото
фото: Тамара Галушка с дочерьми / Источник: соцсети Веры Брежневой

Вера Брежнева показала редкие семейные фото
фото: Тамара Галушка с внуками / Источник: соцсети Веры Брежневой

Вера Брежнева показала редкие семейные фото
фото: Тамара Галушка с внучкой Соней / Источник: соцсети Веры Брежневой

Вера Брежнева показала редкие семейные фото
фото: Тамара Галушка / Источник: соцсети Веры Брежневой

Вера Брежнева показала редкие семейные фото
фото: Тамара Галушка / Источник: соцсети Веры Брежневой

Вера Брежнева показала редкие семейные фото
фото: Тамара Галушка / Источник: соцсети Веры Брежневой
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Вера Брежнева показала редкие семейные фото фотографии
Вера Брежнева показала редкие семейные фото фотографии
Вера Брежнева показала редкие семейные фото фотографии
Вера Брежнева показала редкие семейные фото фотографии
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