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Ева Лонгория воссоединилась с экс-супругом спустя 15 лет после развода

10 июня
2026 год

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10 июня 2026
Ева Лонгория неожиданно воссоединилась с бывшим мужем, экс-баскетболистом Тони Паркером. Актриса опубликовала совместное фото со съёмочной площадки своего кулинарного шоу: «Смотрите, кто заглянул в гости… Единственный и неповторимый!» — подписала публикацию Ева. Никаких дополнительных комментариев она не дала.

Ева Лонгория воссоединилась с экс-супругом спустя 15 лет после развода
фото: Ева Лонгория и Тони Паркер / Источник: Voice

Ева и Тони поженились в 2007 году, а расстались в 2010-м — после того как актриса обнаружила в телефоне мужа переписку с другими женщинами, в том числе с женой одного из его партнёров по команде. Официальный развод был оформлен годом позже. После расставания Лонгория призналась, что пережила глубокую депрессию. В 2014 году Паркер женился на журналистке Акселль Франсис, у них есть 12-летний сын. Лонгория в 2016-м вышла замуж за мексиканского миллиардера Хосе Антонио Бастона, в 2018 году у них родился сын Сантьяго. Позже актриса призналась, что предательство Тони сложно было принять, хотя и настаивала на том, что не держит зла.

Ева Лонгория воссоединилась с экс-супругом спустя 15 лет после развода
фото: Ева Лонгория и Тони Паркер / Источник: mysanantonio.com
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   10.06.2026 - 17:37
Получается муж бросил Лонгорию, это что там за Френсис такая, неужели еще красивее. Вопроса воссоединения нет. читать далее>>
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Ева Лонгория воссоединилась с экс-супругом спустя 15 лет после развода фотографии
Ева Лонгория воссоединилась с экс-супругом спустя 15 лет после развода фотографии
Ева Лонгория воссоединилась с экс-супругом спустя 15 лет после развода фотографии
Ева Лонгория воссоединилась с экс-супругом спустя 15 лет после развода фотографии
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