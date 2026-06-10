Ева Лонгория воссоединилась с экс-супругом спустя 15 лет после развода

Ева Лонгория неожиданно воссоединилась с бывшим мужем, экс-баскетболистом Тони Паркером. Актриса опубликовала совместное фото со съёмочной площадки своего кулинарного шоу: «Смотрите, кто заглянул в гости… Единственный и неповторимый!» — подписала публикацию Ева. Никаких дополнительных комментариев она не дала.
фото: Ева Лонгория и Тони Паркер / Источник: Voice
Ева и Тони поженились в 2007 году, а расстались в 2010-м — после того как актриса обнаружила в телефоне мужа переписку с другими женщинами, в том числе с женой одного из его партнёров по команде. Официальный развод был оформлен годом позже. После расставания Лонгория призналась, что пережила глубокую депрессию. В 2014 году Паркер женился на журналистке Акселль Франсис, у них есть 12-летний сын. Лонгория в 2016-м вышла замуж за мексиканского миллиардера Хосе Антонио Бастона, в 2018 году у них родился сын Сантьяго. Позже актриса призналась, что предательство Тони сложно было принять, хотя и настаивала на том, что не держит зла.
фото: Ева Лонгория и Тони Паркер / Источник: mysanantonio.com
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