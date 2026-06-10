Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс

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9 июня, 23:05, Кино ТВ
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А ещё деревянный мальчик, кошмар на борту и академия монстров
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Кто убил Лору Палмер, почему богатые тоже плачут и где находится Мыс страха
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Героиня Саши Бортич лечится от рака и ищет мужа
Новости кино
Российско-казахский проект покажет Первый канал
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Ник Паскуаль ворвался в её дом и нанёс более 20 ударов ножом
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Премьера сериала «Адвокаты»
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Как высоко забрались Райан Филлипп, Джейк Джилленхол и Джозеф Гордон-Левитт
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