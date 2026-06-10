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Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс

10 июня
2026 год

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10 июня 2026
6 июня в Live Арене состоялась церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение», чествующая выдающихся деятелей музыкальной индустрии. Традиционно событие собрало большое количество гостей-знаменитостей, среди которых были Агата Муцениеце и Пётр Дранга, Елизавета Арзамасова, Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Клава Кока и многие другие.

Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс
фото: Пётр Дранга и Агата Муцениеце / Источник: Газета.Ру

Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс
фото: Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко / Источник: ОК!

Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс
фото: Лиза Арзамасов / Источник: ОК!

Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс
фото: Филипп Киркоров / Источник: ОК!

Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс
фото: Клава Кока / Источник: ОК!

Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс
фото: Александр Ревва / Источник: ОК!

Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс
фото: Григорий Лепс / Источник: ОК!

Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс
фото: Лариса Долина / Источник: ОК!

Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс
фото: Лера Кудрявцева / Источник: ОК!

Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс
фото: Полина Гагарина / Источник: ОК!

Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс
фото: Лолита / Источник: ОК!
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Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс фотографии
Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс фотографии
Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс фотографии
Хиты года: Агата Муцениеце, Елизавета Арзамасова и Григорий Лепс фотографии
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