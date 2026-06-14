Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд

Первая неделя июня поразила воображение разнообразием светских и увеселительных мероприятий на свежем воздухе. Всё началось 30 мая с открытия третьего сезона Театрального бульвара, на котором побывали Владимир Машков
, Ирина Апексимова
, Павел Табаков
, Александра Ребенок
и Константин Богомолов
.
фото: Александра Ребенок и Павел Табаков/ Источник: пресс-служба "Театрального бульвара"
фото: Ирина Апексимова/ Источник: пресс-служба "Театрального бульвара"
фото: Константин Богомолов/ Источник: пресс-служба "Театрального бульвара"
фото: Владимир Машков/ Источник: пресс-служба "Театрального бульвара"
1 июня на Дне мороженого в ГУМе побывали Марина Александрова
, Юлия
и Анна Пересильд
, Евгения Дмитриева
, Любовь Толкалина
, Юлия Хлынина
, Екатерина Стриженова
, Леонид Ярмольник
и многие другие.
фото: Юлия Пересильд/ Источник: пресс-служба ГУМа
фото: Любовь Толкалина/ Источник: пресс-служба ГУМа
фото: Анна Пересильд/ Источник: пресс-служба ГУМа
фото: Евгения Дмитриева/ Источник: пресс-служба ГУМа
фото: Леонид Ярмольник/ Источник: пресс-служба ГУМа
фото: Екатерина Стриженова/ Источник: пресс-служба ГУМа
фото: Юлия Хлынина/ Источник: пресс-служба ГУМа
фото: Марина Александрова/ Источник: пресс-служба ГУМа
2 июня в Зеленом театре ВДНХ на благотворительном концерте «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей»
, приуроченном к 18-летию Благотворительного Фонда Константина Хабенского
, побывали Софья Эрнст
и Марина Кравец
.
фото: Константин Хабенский/ Источник: пресс-служба
фото: Софья Эрнст/ Источник: пресс-служба
фото: Марина Кравец/ Источник: пресс-служба
4 июня на вечеринке журнала "Hello!" в Петербурге побывали Анна Хилькевич
, Илья Соболев
, Владимир Маркони
и другие.
фото: Илья Соболев/ Источник: Hello!
фото: Анна Хилькевич/ Источник: Hello!
фото: Владимир Маркони/ Источник: Hello!
За бугром тоже не отставали: 1 июня в Нью-Йорке состоялось вручение премии Gotham TV Awards, на котором побывали Клэр Дэйнс
, Мишель Пфайффер
, Кейт Мара
и другие.
фото: Мишель Пфайффер/ Источник: Harper's Bazaar
фото: Кейт Мара/ Источник: Harper's Bazaar
фото: Клэр Дэйнс/ Источник: Harper's Bazaar
3 июня в Лондоне на ежегодном вечере журнала Variety побывали среди прочих Эмилия Кларк
, Джоан Коллинз
и Сьюки Уотерхаус
.
фото: Эмилия Кларк/ Источник: WWD
фото: Джоан Коллинз/ Источник: WWD
фото: Сьюки Уотерхаус/ Источник: WWD
6 июня на Бродвее состоялась 79-я церемония вручения театральной премии "Тони", на которой были замечены Дэниел Рэдклифф
, Сара Полсон
, Роуз Бирн
и Обри Плаза
.
фото: Дэниел Рэдклифф с женой/ Источник: Vogue
фото: Обри Плаза/ Источник: Vogue
фото: Роуз Бирн/ Источник: Vogue фото: Сара Полсон/ Источник: Vogue
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