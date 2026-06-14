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Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд

14 июня
2026 год

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14 июня 2026
Первая неделя июня поразила воображение разнообразием светских и увеселительных мероприятий на свежем воздухе. Всё началось 30 мая с открытия третьего сезона Театрального бульвара, на котором побывали Владимир Машков, Ирина Апексимова, Павел Табаков, Александра Ребенок и Константин Богомолов.

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Александра Ребенок и Павел Табаков/ Источник: пресс-служба "Театрального бульвара"

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Ирина Апексимова/ Источник: пресс-служба "Театрального бульвара"

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Константин Богомолов/ Источник: пресс-служба "Театрального бульвара"

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Владимир Машков/ Источник: пресс-служба "Театрального бульвара"

1 июня на Дне мороженого в ГУМе побывали Марина Александрова, Юлия и Анна Пересильд, Евгения Дмитриева, Любовь Толкалина, Юлия Хлынина, Екатерина Стриженова, Леонид Ярмольник и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Юлия Пересильд/ Источник: пресс-служба ГУМа

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Любовь Толкалина/ Источник: пресс-служба ГУМа

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Анна Пересильд/ Источник: пресс-служба ГУМа

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Евгения Дмитриева/ Источник: пресс-служба ГУМа

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Леонид Ярмольник/ Источник: пресс-служба ГУМа

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Екатерина Стриженова/ Источник: пресс-служба ГУМа

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Юлия Хлынина/ Источник: пресс-служба ГУМа

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Марина Александрова/ Источник: пресс-служба ГУМа

2 июня в Зеленом театре ВДНХ на благотворительном концерте «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей», приуроченном к 18-летию Благотворительного Фонда Константина Хабенского, побывали Софья Эрнст и Марина Кравец.

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Константин Хабенский/ Источник: пресс-служба

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Софья Эрнст/ Источник: пресс-служба

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Марина Кравец/ Источник: пресс-служба

4 июня на вечеринке журнала "Hello!" в Петербурге побывали Анна Хилькевич, Илья Соболев, Владимир Маркони и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Илья Соболев/ Источник: Hello!

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Анна Хилькевич/ Источник: Hello!

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Владимир Маркони/ Источник: Hello!

За бугром тоже не отставали: 1 июня в Нью-Йорке состоялось вручение премии Gotham TV Awards, на котором побывали Клэр Дэйнс, Мишель Пфайффер, Кейт Мара и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Мишель Пфайффер/ Источник: Harper's Bazaar

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Кейт Мара/ Источник: Harper's Bazaar

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Клэр Дэйнс/ Источник: Harper's Bazaar

3 июня в Лондоне на ежегодном вечере журнала Variety побывали среди прочих Эмилия Кларк, Джоан Коллинз и Сьюки Уотерхаус.

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Эмилия Кларк/ Источник: WWD

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Джоан Коллинз/ Источник: WWD

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Сьюки Уотерхаус/ Источник: WWD

6 июня на Бродвее состоялась 79-я церемония вручения театральной премии "Тони", на которой были замечены Дэниел Рэдклифф, Сара Полсон, Роуз Бирн и Обри Плаза.

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Дэниел Рэдклифф с женой/ Источник: Vogue

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Обри Плаза/ Источник: Vogue

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Роуз Бирн/ Источник: Vogue

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд
фото: Сара Полсон/ Источник: Vogue
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Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Марина Кравец и Анна Пересильд фотографии
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