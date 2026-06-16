«Это безумно жирный кусок пирога»: Николай Цискаридзе высказался о скандале вокруг «Гамлета» в МХТ

Не называя имён, ректор Вагановской академии дал понять, как оценивает ситуацию: «Зависть — это последствие лжи, потому что ты врёшь сам себе. Ты думаешь, что ты лучше и можешь больше, чем тот человек, которому завидуешь. Когда мыши начинают бороться за место титана — это страшно». Говоря о Константине Хабенском, который руководит МХТ и недавно возглавил Школу-студию МХАТ, Цискаридзе указал на возможные причины скандала: «Это безумно жирный кусок пирога — я говорю вам это как руководитель. И я понимаю, как многим хочется это место. Им кажется, что если урвут — вот оно, счастье. Но быть руководителем — это страшная нагрузка. Я наблюдал коллег, которые вошли в кабинет, а что делать дальше — не знают. Они были прекрасными артистами, но руководить не могут — нет ни таланта, ни знаний».
фото: Юра Борисов и Аня Чиповская в спектакле «Гамлет» / Источник: news.ru
О самом спектакле Цискаридзе высказался без восторга: «Я не могу сказать, что стопроцентно принял спектакль. Я его смотрел. Я видел, как безумно хорошо работают артисты, как слажено работает вся команда. Но я был на втором показе — это был ещё достаточно сырой продукт. Драматические спектакли никогда нельзя смотреть на премьере: первые шесть показов это ещё не срослось».
Эстетику постановки он для себя принять не смог, однако призвал не торопиться с выводами: «Моё восприятие Шекспира немного монументальное. Я сам танцевал в Шекспире очень много. Та эстетика, в которой сделан нынешний "Гамлет", вы встретите её много раз. Ничего принципиально нового там нет. Но человек, который ставил спектакль — Андрей Гончаров, — делает своё высказывание. Дослушаем человека. Что он хочет сказать? И кстати: в России заполненный зал не является показателем успешности произведения».
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