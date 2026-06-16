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«Это безумно жирный кусок пирога»: Николай Цискаридзе высказался о скандале вокруг «Гамлета» в МХТ

16 июня
2026 год

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16 июня 2026
Премьера «Гамлета» режиссёра Андрея Гончарова в МХТ им. Чехова с Юрой Борисовым в главной роли стала самым громким театральным событием сезона. Худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков назвал постановку «театральной катастрофой» и призвал актёров не доверять режиссёрам. Его поддержали Михаил Боярский и Дмитрий Певцов — оба, впрочем, спектакля не видели. Певцов и вовсе призвал ввести в театрах цензуру. Своё мнение о происходящем в итоге высказал и Николай Цискаридзе.

«Это безумно жирный кусок пирога»: Николай Цискаридзе высказался о скандале вокруг «Гамлета» в МХТ
фото: tv.mail.ru

Не называя имён, ректор Вагановской академии дал понять, как оценивает ситуацию: «Зависть — это последствие лжи, потому что ты врёшь сам себе. Ты думаешь, что ты лучше и можешь больше, чем тот человек, которому завидуешь. Когда мыши начинают бороться за место титана — это страшно». Говоря о Константине Хабенском, который руководит МХТ и недавно возглавил Школу-студию МХАТ, Цискаридзе указал на возможные причины скандала: «Это безумно жирный кусок пирога — я говорю вам это как руководитель. И я понимаю, как многим хочется это место. Им кажется, что если урвут — вот оно, счастье. Но быть руководителем — это страшная нагрузка. Я наблюдал коллег, которые вошли в кабинет, а что делать дальше — не знают. Они были прекрасными артистами, но руководить не могут — нет ни таланта, ни знаний».

«Это безумно жирный кусок пирога»: Николай Цискаридзе высказался о скандале вокруг «Гамлета» в МХТ
фото: Юра Борисов и Аня Чиповская в спектакле «Гамлет» / Источник: news.ru

О самом спектакле Цискаридзе высказался без восторга: «Я не могу сказать, что стопроцентно принял спектакль. Я его смотрел. Я видел, как безумно хорошо работают артисты, как слажено работает вся команда. Но я был на втором показе — это был ещё достаточно сырой продукт. Драматические спектакли никогда нельзя смотреть на премьере: первые шесть показов это ещё не срослось».

Эстетику постановки он для себя принять не смог, однако призвал не торопиться с выводами: «Моё восприятие Шекспира немного монументальное. Я сам танцевал в Шекспире очень много. Та эстетика, в которой сделан нынешний "Гамлет", вы встретите её много раз. Ничего принципиально нового там нет. Но человек, который ставил спектакль — Андрей Гончаров, — делает своё высказывание. Дослушаем человека. Что он хочет сказать? И кстати: в России заполненный зал не является показателем успешности произведения».
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обсуждение >>
№ 11
Rimma (Гибралтар)   18.06.2026 - 23:12
Гончарову и Ко надо было пару лет подождать и к столетию, высмеянного в романе "12 стульев", театра "Колумб" осуществить свою экспериментально-авангардную постановку в МХТ. С эпиграфом:... читать далее>>
№ 10
Победитель невозможного   18.06.2026 - 22:15
Почему бы просто не сказать, что этот спектакль с бритолобым борисовым - просто мерзость! Обпохабливание классики! читать далее>>
№ 9
Полина-Шарль125   18.06.2026 - 20:17
Мне кажется тут провал спектакля случился не потому, что плохо сыграли или из-за таких нелепых костюмов. Наша публика просто не может воспринимать классику, считает её монументом, к которому притрагиваться... читать далее>>
№ 8
Наталья Курилова   18.06.2026 - 14:28
... Посмотрите в интернете, как "замечательный" Меньшиков замечательно читает матерные стихи![[quote]№6 Tereza Зачем? Достаточно, что Вы посмотрели. читать далее>>
№ 7
Gabriel Lopez   18.06.2026 - 12:49
Все орут про "Гамлета", кто то хвалит, кто то топит… Видела видосы в инете - Борисов норм отыгрывает, эстетика странная, но прикольная. читать далее>>
Всего сообщений: 11
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театры
МХТ им. А.ЧеховаТеатр имени Ермоловой

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«Это безумно жирный кусок пирога»: Николай Цискаридзе высказался о скандале вокруг «Гамлета» в МХТ фотографии
«Это безумно жирный кусок пирога»: Николай Цискаридзе высказался о скандале вокруг «Гамлета» в МХТ фотографии
«Это безумно жирный кусок пирога»: Николай Цискаридзе высказался о скандале вокруг «Гамлета» в МХТ фотографии
«Это безумно жирный кусок пирога»: Николай Цискаридзе высказался о скандале вокруг «Гамлета» в МХТ фотографии
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