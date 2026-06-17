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«Настоящий турецкий сериал»: Наталья Земцова о браке с Сергеем Кристовским и романе с Гелой Месхи

17 июня
2026 год

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17 июня 2026
Звезда сериала «Восьмидесятые» Наталья Земцова дважды была замужем. С первым супругом, директором киногруппы Виктором Рыбинцевым, Наталья познакомилась на съёмках сериала «Пропавшие без вести». Влюблённые слетали вместе на Гоа и потом поженились. Однако брак продлился всего несколько месяцев: в 2014 году Наталья и Виктор развелись. В официальном браке со вторым мужем, музыкантом Сергеем Кристовским, Наталья прожила 6 лет. У пары есть общий сын Иван.

«Настоящий турецкий сериал»: Наталья Земцова о браке с Сергеем Кристовским и романе с Гелой Месхи
фото: Наталья Земцова и Сергей Кристовский/ Источник: соцсети Натальи Земцовой


В интервью изданию «WomanHit» актриса рассказала, как начала встречаться со вторым мужем и почему они расстались: «Мне кажется, в тот момент ему нужна была муза. Сергей очень вдохновлялся тем, что у меня есть цель, что я хочу снять кино, что я вся такая творческая, актриса. Но из-за этого же мы и развелись. Поэтому тут, как говорится, бойтесь своих желаний, нормально их формулируйте. Но ему нужна была именно вот эта любовь бешеная».

«Настоящий турецкий сериал»: Наталья Земцова о браке с Сергеем Кристовским и романе с Гелой Месхи
фото: Наталья Земцова с сыном/ Источник: соцсети Натальи Земцовой

Бывший муж посвятил Наталье музыкальный альбом, но романтика не спасла супругов от расставания: «Мне кажется, что Сергей немножечко загрузился кризисом среднего возраста — и тут появляюсь я, такая вся творческая, необычная. Но, увы, этого недостаточно. Брак, мне кажется, не всегда про вдохновение и веселье. Отношения надо как-то выстраивать, и особенно — говорить друг с другом. А вот мужчины не умеют это делать. У мужчин, как правило, два варианта — устроить истерику, либо закрыться и молчать».

«Настоящий турецкий сериал»: Наталья Земцова о браке с Сергеем Кристовским и романе с Гелой Месхи
фото: Наталья Земцова с сыном/ Источник: соцсети Натальи Земцовой

Сложностей с обустройством быта у творческой пары не было, поэтому любовная лодка разбилась не об него: «Ну, Сергей наводил беспорядок. Ну понятно, что когда-то приходила уборщица — мне было жалко времени целый дом убирать. Потом какое-то время у меня была няня для ребёнка. Но, в целом, кто что мог, тот и делал. На самом деле, у меня никогда не возникало бытовых проблем с мужчинами, с которыми я жила. Хотя я люблю, когда в доме всё чисто. Не знаю, мне кажется, что для меня это самое простое — наладить нормальный быт».

12-летний сын Натальи и Сергея Иван серьёзно занимается спортом. С отцом видится часто: ездит к нему за город в выходные и остаётся на каникулы. Ваня артистичный ребёнок, но, по словам мамы, не испытывает интереса к съёмкам, поэтому вряд ли станет актёром.

«Настоящий турецкий сериал»: Наталья Земцова о браке с Сергеем Кристовским и романе с Гелой Месхи
фото: Наталья Земцова и Гела Месхи/ Источник: oddstory.ru

В интервью «WomanHit» актриса подтвердила слухи о романе с Гелой Месхи: «Это глупо скрывать. Гела, надо сказать, прекрасный артист и человек. Этим он меня и зацепил. Но он очень экспрессивный, скучно не было точно. Настоящий турецкий сериал». Известно, что сейчас у Натальи Земцовой новый роман: её избранник — креативный директор Kion Илья Бурец.
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«Настоящий турецкий сериал»: Наталья Земцова о браке с Сергеем Кристовским и романе с Гелой Месхи фотографии
«Настоящий турецкий сериал»: Наталья Земцова о браке с Сергеем Кристовским и романе с Гелой Месхи фотографии
«Настоящий турецкий сериал»: Наталья Земцова о браке с Сергеем Кристовским и романе с Гелой Месхи фотографии
«Настоящий турецкий сериал»: Наталья Земцова о браке с Сергеем Кристовским и романе с Гелой Месхи фотографии
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