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«Иногда я думаю: "Господи, больше не смогу"»: Наталья Земцова о том, как оставаться открытой для новых отношений

17 июня
2026 год

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17 июня 2026
Актриса Наталья Земцова открытый и общительный человек, в том числе и в соцсетях. Потеряв несколько лет назад доступ к своей первой странице в запретграме, она завела вторую, на которой делится с подписчиками анонсами своих премьер и фотографиями с вечеринок. Там же она рассказывает и об изменениях в личной жизни.

«Иногда я думаю: Господи, больше не смогу»: Наталья Земцова о том, как оставаться открытой для новых отношений
фото: Наталья Земцова/ Источник: соцсети Натальи Земцовой


В интервью журналу «WomanHit» актриса призналась, что несмотря на любовные неудачи, она никогда не рассматривала для себя всерьёз закрыться для новых отношений: «Многие люди нашего возраста, кто уже был в браке, пережил развод, стремятся больше сохранять себя. Но мне кажется, тогда вообще не надо жить! Я человек с открытым сердцем. Действительно бывает, когда я думаю: "Господи, больше не смогу. Так плохо, больно и тяжело". Потом проходит время — и опять чувствуешь какое-то шевеление внутри! У меня всегда несчастная любовь. Я очень сильно люблю! Человек может любить так, как позволяет его сердце. И я умею любить очень сильно! Любовные страдания, конечно, обязательно должны быть! Это что тогда за любовь без них! Мои подружки говорят: "Наташ, спасибо огромное, нам не нужны никакие сериалы — у нас есть ты и твои истории"».

«Иногда я думаю: Господи, больше не смогу»: Наталья Земцова о том, как оставаться открытой для новых отношений
фото: Наталья Земцова/ Источник: соцсети Натальи Земцовой

По словам Натальи, мужчина может её привлечь умом и добротой. Она считает, что в отношениях нет места обидам и ревности: «Лично мне не нравится обижаться. Так и ревность, кстати, у меня отсутствует. Потому что, во-первых, мне кажется, если человек хочет изменить — он сделает это. Намного важнее работать над вашими отношениями, чем фиксировать, куда он посмотрел, куда пошёл, следить, телефон проверять. Очень я не люблю такие вещи, и мне кажется, это всё забирает энергию. Я не говорю, что я идеальна, но стараюсь. Люди либо выбирают быть вместе, либо нет».

«Иногда я думаю: Господи, больше не смогу»: Наталья Земцова о том, как оставаться открытой для новых отношений
фото: Наталья Земцова/ Источник: соцсети Натальи Земцовой

Актриса была дважды замужем. Брак с директором киногруппы Виктором Рыбинцевым был коротким, всего несколько месяцев. Отношения с музыкантом Сергеем Кристовским продлились 6 лет. У пары есть общий сын Ваня. Для второго супруга Наталья оказалась вдохновительницей: он посвятил ей музыкальный альбом. Слухи о романе артистки с Гелой Месхи оказались правдой: актёры встречались, но не смогли быть вместе. Сейчас у актрисы период новых романтических отношений. Известно, что её избранник — креативный директор Kion Илья Бурец.

«Иногда я думаю: Господи, больше не смогу»: Наталья Земцова о том, как оставаться открытой для новых отношений
фото: Наталья Земцова/ Источник: соцсети Натальи Земцовой


На вопрос журналистки о том, почему мужчины теряют от Натальи голову, актриса шутливо ответила: «Ну ладно, мне кажется, я классная! Рецепт записывайте! На самом деле, я думаю, всё потому, что я живу свою яркую и очень насыщенную жизнь, и это привлекает людей. У меня правда жизнь сумасшедшая. Я вообще не могу сидеть на месте — мне тяжело! Мир такой огромный, потрясающий — что, закрываться? Нет!»
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«Иногда я думаю: "Господи, больше не смогу"»: Наталья Земцова о том, как оставаться открытой для новых отношений фотографии
«Иногда я думаю: "Господи, больше не смогу"»: Наталья Земцова о том, как оставаться открытой для новых отношений фотографии
«Иногда я думаю: "Господи, больше не смогу"»: Наталья Земцова о том, как оставаться открытой для новых отношений фотографии
«Иногда я думаю: "Господи, больше не смогу"»: Наталья Земцова о том, как оставаться открытой для новых отношений фотографии
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