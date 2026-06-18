Эдже Иртем умерла в возрасте 35 лет

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Елена Летучая показала фотографии с отдыха в Турции

«Серебряные коньки»: Я иду в этот город, которого нет

Как ловили «Черных кошек» в Алма-Ате военных лет

Хищники военных лет: «Аллигатор» — запутанный ретробоевик с Павлом Трубинером

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Роман Евдокимов: «Людям во все времена свойственны стремление быть понятыми, как и страх неизбежной смерти»

Актер – о съемках в военной драме «Ангелы Ладоги» и личном отношении к военному кино