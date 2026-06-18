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Эдже Иртем умерла в возрасте 35 лет

18 июня
2026 год

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18 июня 2026
Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по сериалам «Клюквенный щербет», «Запретный плод» и «Семья», скончалась 15 июня у себя дома. Рядом с ней в этот момент находилась мать. Адвокат актрисы сообщил, что смерть наступила около полудня и, по предварительным данным, была вызвана сердечным приступом. Расследование продолжается. Окончательный результат будет прояснён в отчёте о вскрытии.

Эдже Иртем умерла в возрасте 35 лет
фото: соцсети Эдже Иртем

Особенно трагичным произошедшее кажется в свете того, что накануне Иртем отмечала день рождения. Ей исполнилось 35 лет. Мать актрисы рассказала, что после праздника Эдже вернулась домой в состоянии сильного алкогольного опьянения и приняла антидепрессанты: «Мы отмечали день рождения дочки в одном из ресторанов нашего района. Вернулись домой в 20:36, я уложила Эдже спать, так как она крепко выпила, к тому же приняла антидепрессанты. Ночью я слышала, как она вставала, чтобы сходить в туалет, а потом снова легла. Утром я, как обычно, позвала дочь позавтракать, но она не ответила. Когда я вошла в комнату, то увидела ее лежащей, изо рта у нее текла жидкость с неприятным запахом. Дочь действительно накануне выпила много алкоголя и приняла сильные антидепрессанты», — поделилась мать звезды сериалов. 17 июня в городе Кушадасы состоялась церемония прощания с актрисой.
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№ 1
Киноман1985   18.06.2026 - 18:08
Две молодые актрисы, одногодки, за один день. Жесть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Эдже Иртем умерла в возрасте 35 лет фотографии
Эдже Иртем умерла в возрасте 35 лет фотографии
Эдже Иртем умерла в возрасте 35 лет фотографии
Эдже Иртем умерла в возрасте 35 лет фотографии
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