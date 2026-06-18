«Много часов терапии ушло, чтобы это пережить»: Любовь Аксёнова призналась, что столкнулась с хейтом из-за фильма «Рассказы»

что почитать?

Виктории Исаковой досталась роль Екатерины Второй в «Капитанской дочке»

От Джорджа Ромеро до Джима Джармуша

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор

«Ненормальный»: Опять Шопен не ищет выгод

Интервью

Роман Евдокимов: «Людям во все времена свойственны стремление быть понятыми, как и страх неизбежной смерти»

Актер – о съемках в военной драме «Ангелы Ладоги» и личном отношении к военному кино