«Много часов терапии ушло, чтобы это пережить»: Любовь Аксёнова призналась, что столкнулась с хейтом из-за фильма «Рассказы»

Любовь Аксёнова дала интервью «КИНОТВ» и рассказала о сложном периоде в карьере. После выхода
фильма «Рассказы»Михаила Сегала актриса столкнулась с волной осуждения: зрители и журналисты считали, что её экранный образ повторяет реальный. В «Рассказах» Аксёнова сыграла молодую необразованную девушку, влюбленную в редактора издательства. Однако их отношения невозможны, потому что между героями культурная пропасть.
фото: Кадр из фильма «Рассказы» / Источник: wink.ru
фото: Кадр из фильма «Рассказы» / Источник: ru.kinorium.com
«Зритель — и я в том числе, когда нахожусь в роли зрителя, — не разделяет актёра и роль. И я столкнулась со взглядом на меня как на человека глупого, незнающего, необразованного. Я ужасно боялась ходить на интервью, потому что думала, что меня сейчас начнут тестировать. И тестировали постоянно. А я просто актриса, я просто сделала свою работу. Почему вы на меня так смотрите? "А знает ли твоя мама, что ты делаешь вот такие вещи?" В общем, это было довольно тяжёлое время. Много часов терапии ушло на то, чтобы вообще это пережить», — призналась актриса.
фото: соцсети Любови Аксёновой
Переломным моментом стала пресс-конференция, где режиссёр Михаил Сегал встал на защиту Аксёновой. «На одной пресс-конференции на меня снова начали нападать, и я просто закрывалась: "Всё, ребят, я здесь просто посижу, давайте без вопросов" — я не умела с этим взаимодействовать. И Миша сказал: "А почему вы думаете, что это проблема девушки? Вы видите, что это её проблема, а не проблема мужчины рядом с ней". И меня это так расслабило. Я подумала: "Слава Богу, что человек, который это написал и снял, смотрит по-другому — и не осуждает ни меня, ни эту девушку"», — вспоминает она.
обсуждение >>